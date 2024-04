L’AVIS incontra gli alunni del “Città di Luino”

Anche quest’anno, come deliberato dal Collegio dei docenti dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté”, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) ha incontrato gli alunni di tutte le classi quarte dell’Istituto.

Gli incontri, tenuti dai volontari dell’AVIS Laura Berutti e Nadia Peirano e dai medici del territorio, dottor Duratorre e dottor Dell’Arciprete, hanno avuto lo scopo di educare gli alunni a stili di vita sani e di promuovere il volontariato e la solidarietà nella comunità locale.

In particolare, ai fini della promozione del volontariato, è stato spiegato agli studenti cos’è l’AVIS, cioè “un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione” (www.avis.it).

Gli incontri sono stati organizzati dal gruppo di lavoro “Responsabilità, solidarietà e volontariato” dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté” che anche in questa occasione ringrazia l’AVIS per l’importante contributo educativo donato all’Istituto in favore degli alunni.