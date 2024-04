“Lavorare su prevenzione contro traffico di droga”, primo via libera al parere di Matteo Bianchi al Comitato Europeo delle Regioni

Un appello alle autorità locali e regionali a cooperare con le forze dell’ordine per contrastare la violenza legata al traffico di droga. La commissione ‘Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (Civex)’ del Comitato europeo delle regioni ha adottato oggi il parere di Matteo Bianchi, consigliere comunale di Varese, sulla lotta al traffico di droga.

In Europa “la metà degli omicidi è legata al traffico di droga o all’abuso di stupefacenti”, ricorda Bianchi, spiegando che il parere è un appello “a tutte le autorità locali e regionali al fine di cooperare con le forze dell’ordine per ridurre la violenza legata alla droga nelle strade delle nostre città”.

Il documento dovrà essere confermato a giugno dalla plenaria del Comitato delle regioni e si sofferma sulla prevenzione. “Dobbiamo fare in modo che i minori vulnerabili possano crescere in un ambiente libero dal rischio di essere coinvolti in attività criminali o di droga. Per questo è cruciale investire in attività ricreative, sportive e culturali che li tengano lontani dalla criminalità organizzata”, ha concluso Bianchi.