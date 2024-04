Le “Meditazioni sensoriali sulla Pasqua” di don Aristide Fumagalli

In un’epoca in cui la frenesia della vita moderna sembra offuscare la capacità di percepire la spiritualità attraverso i sensi, il libro “Accende Lumen Sensibus. Meditazioni sensoriali sulla Pasqua” rappresenta un’opportunità di riscoprire la profondità e la bellezza della Pasqua attraverso una lente sensoriale.

L’autore, don Aristide Fumagalli, noto presbitero ambrosiano e accademico di teologia, ci conduce in un viaggio emozionante attraverso i momenti culminanti della Pasqua di Gesù. Attraverso una prosa delicata e coinvolgente, Fumagalli invita il lettore a immergerci nei racconti evangelici del Giovedì Santo, del Venerdì Santo, del Sabato Santo e della Domenica di Pasqua, esplorando le parole, gli sguardi e i tocchi di Gesù con una profondità senza precedenti.

Ciò che rende questo libro interessante è la sua capacità di risvegliare i sensi spirituali, invitando a vivere la Pasqua non solo come un evento storico lontano, ma come esperienza viva e tangibile nel quotidiano. Fumagalli ci ricorda che Gesù, il Verbo fatto carne, si è reso sensibile agli uomini, percepibile ai loro sensi, e che possiamo ancora udire la sua voce, intravedere il suo sguardo, sfiorare il suo corpo attraverso una profonda esperienza di fede.

La scrittura di Fumagalli è intrisa di erudizione teologica, arricchita dall’esperienza pastorale e dalla profonda spiritualità che caratterizzano il suo ministero. La sua voce è autentica e compassionevole, guidandoci con sapienza e sensibilità attraverso le profondità della Pasqua.

Non è semplicemente un libro da leggere, ma un compagno di viaggio spirituale da gustare lentamente, permettendo alle parole di Fumagalli di penetrare nel profondo del nostro essere e di illuminare la nostra comprensione della Pasqua in modi nuovi e sorprendenti.

In definitiva, “Accende Lumen Sensibus. Meditazioni sensoriali sulla Pasqua” è un libro che merita di essere letto e riletto, opera che ricorda la bellezza e la potenza della Pasqua di Gesù e ci invita a risvegliare i nostri sensi spirituali per abbracciare pienamente il mistero della fede.

Don Aristide Fumagalli, presbitero ambrosiano, ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana (Roma).

È professore ordinario di Teologia Morale presso il Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore e insegna inoltre alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose a Milano.

Risiede e presta la sua collaborazione pastorale presso Santa Maria di Magdala in Milano, nel quartiere periferico del Giambellino.

(bio e info a cura di Alessandro Franzetti)