Le premiazioni di “Ceresio in giallo” ai Giardini Estensi di Varese

Entra nel vivo Ceresio in giallo, concorso letterario internazionale rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi. Il concorso ha visto in lizza 484 opere letterarie di cui 321 romanzi gialli editi, 106 racconti inediti ambientati sui laghi, 44 Gialli nel cassetto, 13 romanzi per ragazzi per la sezione Giallo Junior e 82 opere letterario-fotografiche. I vincitori saranno proclamati in una grande festa con autori e lettori nei Giardini di Palazzo Estense a Varese domenica 26 maggio a partire dalle ore 15.