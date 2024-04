Le scuole di Tradate unite dallo sport: 150 ragazzi in campo per i tornei dell’Oratorio San Luigi

Si è chiusa con una grande partecipazione e tanto divertimento l’iniziativa dedicata alle scuole superiori di Tradate organizzata dall’oratorio San Luigi nell’ambito della Welfare week 2024. Le gare di calcio, pallavolo e basket hanno coinvolto oltre 150 alunni di tutti gli istituti superiori cittadini.

Per un’intera settimana, i campi dell’oratorio San Luigi hanno visto sfidarsi gli alunni del Centro di formazione professionale di Tradate e degli istituti Don Milani, Ludovico Geymonat, Eugenio Montale e Marie Curie

Nel volley ha trionfato la squadra del Geymonat, che si è imposta sugli avversari del Don Milani, battuto anche a basket dal Curie, ma che è riuscito a dominare nel calcio a 7, prendendosi così l’attesa rivincita sul Geymonat, dal quale era stato sconfitto lo scorso anno proprio in finale: un risultato ora ribaltato, al termine di una partita sino all’ultimo combattutissima, non meno del match per il terzo e quarto posto, finito ai rigori, che hanno assegnato la medaglia di bronzo al Cfp.

La manifestazione sportiva, cui hanno aderito formazioni miste di ragazze e ragazzi, si è rivelata un successo non solo per i numeri, «ma anche – come spiega don Marco Ciniselli, responsabile degli oratori cittadini e organizzatore dei tornei, oltre che insegnante all’istituto Geymonat e al Cfp – per lo spirito di squadra dimostrato da tutti i partecipanti, nella vittoria come nella sconfitta».

A riconoscere il valore dell’iniziativa sono stati anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale: l’onore di premiare i vincitori è infatti toccato a Franco Accordino, vicesindaco e delegato ai Servizi sociali, e a Erika Martegani, assessore all’Istruzione, cultura, sport e giovani.

I tornei si sono inseriti quest’anno nella Welfare week, proposta dall’Ambito distrettuale di Tradate, allo scopo di presentare i progetti sociali attivi sul territorio, e nel bando Vivai della Fondazione comunitaria del Varesotto.