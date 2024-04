Lega e Amarcord: un pomeriggio a Busto Arsizio per ricordare il “Volo padano”

I volti della prima ora, che ce li ricordiamo in bianco e nero, come le carte dei notai. E le pose dei momenti solenni che hanno fatto la storia di un movimento dal carattere esplosivo, e capace di sconvolgere in poche stagioni il panorama politico del Paese introducendo concetti come federalismo, insistendo sul bisogno di autonomia delle aree “locomotiva“ del Paese.

In una parola: Lega.

Oggi, a 40 anni dalla nascita della Lega Lombarda avvenuta a Varese il 16 aprile 1984 si sono radunati colonnelli e soldati semplici di quel movimento fondato da Umberto Bossi: c’era anche la sua firma nell’atto costitutivo che è stato sfogliato nella sala conferenze del museo del Tessile tenuto sotto braccio dal notaio che ancora lo custodisce come un oracolo.

All’appuntamento erano presenti come si accennava volti noti con anche importanti funzioni di governo locale e nazionale (primi fra tutti il Governatore lombardo Attilio Fontana, grande assente invece l’inquilino del Mef Giancarlo Giorgetti); il tutto per la presentazione del libro del giornalista Marco Linari “Il volo padano”, testo intervista con Francesco Speroni, già ministro, senatore, europarlamentare, consigliere regionale, provinciale e comunale.

Scatti appena colorati, sbiaditi dal tempo, spirito di Amarcord e come si diceva anche il mitico “faldone” che racchiude gli atti dei sigilli che fondarono la lega, tenuti stretti e sottobraccio (ma sono una copia) dal notaio Franca Bellorini che siglò lo storico statuto del movimento.