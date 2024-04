Una gita alla scoperta del lago di Varese in bicicletta. Lo scorso 19 aprile si è tenuta, organizzata da Legambiente Castronno insieme alla scuola media di Castronno, una giornata all’insegna della scoperta della natura.

Galleria fotografica Legambiente Castronno porta gli alunni della scuola media alla scoperta del lago di Varese in bicicletta 4 di 9

Sono stati percorsi i 28 km della pista ciclabile insieme ai ragazzi, alle ragazze, alle e agli insegnanti della scuola media, con il supporto dei volontari di Legambiente e della FIAB.

«L’obiettivo, in particolare, è far comprendere il valore di questa preziosa porzione di territorio e quanto, di conseguenza, la stessa sia meritevole non solo di essere conosciuta, ma anche e soprattutto di divenire meta di una fruizione consapevole e rispettosa, affinché ne siano conservate nel tempo bellezza e importanza – spiegano da Legambiente Castronno -. Il giro attorno al lago è stato fatto precedere una settimana prima, da un incontro propedeutico che Legambiente ha tenuto presso la Scuola. L’area in questione rappresenta un vero e proprio “scrigno di biodiversità”, riconosciuto dall’Unione Europea con l’istituzione della Zona di Protezione Speciale».

La giornata è stata un successo anche grazie alle condizioni meteo favorevoli. È stata un’occasione per scoprire luoghi che le ragazze e i ragazzi della scuola non avevano mai visto e per infondere loro un senso di consapevolezza e di rispetto verso queste ricchezze naturali che abbiamo a pochi passi da casa.