“Leggere al Parco” a Busto Arsizio per la Festa della Mamma

Il Comune di Busto Arsizio invita le famiglie all’evento “Leggere al parco, storie per mamme e papà”, in programma l’11 maggio alle 10.30 al parco Marinai d’Italia, situato in via Contardo Ferrini. L’iniziativa, che si svolge in occasione della Festa della Mamma, prevede un incontro di lettura aperto a tutti.

L’evento è organizzato dalla biblioteca Gian Battista Roggia con il sostegno della Fondazione Cariplo e la collaborazione del Progetto Zattera. Le attività proposte sono pensate per coinvolgere i bambini e offrire un momento di svago e unione per le famiglie.

L’accesso all’evento è gratuito. In caso di maltempo, l’incontro si terrà all’interno della biblioteca comunale. Quest’appuntamento fa parte di una serie di eventi che promuovono la lettura nei parchi della città, contribuendo a valorizzare gli spazi verdi come luoghi di incontro e cultura.

Il 11 maggio sarà quindi un’occasione per festeggiare le mamme e incoraggiare il piacere della lettura tra le giovani generazioni. “Leggere al Parco” vuole essere un invito a trascorrere del tempo insieme, condividendo storie e momenti di relax all’aria aperta.