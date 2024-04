Leggiuno, il dottor Alberto Reggiori racconta il dramma dei feriti a Gaza

“Dove è finita la nostra umanità?”. La domanda è d’obbligo quando si guarda a quello che, negli ultimi mesi, sta accadendo all’interno della Striscia di Gaza dove migliaia di persone stanno soffrendo a causa della guerra in atto tra Hamas e l’esercito israeliano.

In zona di guerra è stato, per portare il proprio contributo, anche il dottor Alberto Reggiori, medico chirurgo varesino che ha partecipato alla missione italiana in soccorso alle persone ferite in quel lembo di terra così martoriato. Il medico ha trascorso 18 giorni sulla nave “Vulcano” della Marina Militare che ha prestato assistenza a numerosi feriti.

Il dottor Reggiori sarà ospite della Sala Consiliare del Comune di Leggiuno nella serata di venerdì 19 aprile (dalle ore 21) per un incontro pubblico nel quale porterà la propria testimonianza di soccorritore. L’appuntamento è organizzato dall’associazione storico-culturale “Lezedunum” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

La serata sarà condotta dalla giornalista Annalisa Motta, che dialogherà con il dottor Reggiori per il ciclo “Verbano: storia e storie – Conferenze di storia locale”