Lego®, che passione! A Legnano e Castellanza tre concorsi dell’associazione Fotografia costruttiva

Mentre si scaldano i motori per l’edizione 2024 di SamarateBricks che si terrà sabato 13 e domenica 14 aprile all’oratorio San Carlo di Samarate, l’associazione Fotografia Costruttiva fondata da Alessio Varisco lancia due progetti per tutti gli appassionati di Lego®.

In occasione dell’evento CasteBricks 2024 in programma a Castellanza il 4 e 5 maggio l’associazione propone tre concorsi: il concorso “Piccoli costruttori”, diviso in due categorie, 6-10 anni e 11-13 anni compiuti, e il concorso “Crea il campanile di San Giulio“. Tutti con premi Lego® in palio.

Per i concorsi “Piccoli costruttori” i bambini/ragazzi delle fasce di età indicate porteranno un’opera inventata realizzata con le proprie costruzioni Lego® che sarà esposta e votata da una giuria durante l’evento. Per il concorso “Crea il campanile di San Giulio”, i partecipanti dovranno realizzare con le proprie costruzioni Lego® il solo Campanile di San Giulio di Castellanza; l’opera più grande, realistica e dettagliata sarà premiata.

Trovate il regolamento su CasteBriks – Fotografia costruttiva

Inoltre, in occasione del centenario della Città di Legnano, Fotografia costruttiva raccoglie immagini realizzate con gli omini gialli Lego® (Minifigure®).

Con lo scopo di esporle nelle mostre fotografiche, l’associazione invita i partecipanti a contestualizzare delle scene con le Minifigures® nel territorio di Legnano, soprattutto in luoghi simbolo, caratteristici, di pubblico interesse.

Trovate il regolamento su Legnano100 – Fotografia costruttiva