Egregio Direttore,

ho scattato la foto, che Le allego, attribuendo ad essa questo titolo: “Libera interpretazione della situazione politica oggi”, permettendomi di interpretare simbolicamente lo stato d’animo, fatto di ragione e sentimento, di elettrici ed elettori chiamati alle Urne ad esprimere il voto per il nuovo Parlamento Europeo. Anche se è difficilissimo e comprensibile il provare disagio, noia e purtroppo tante volte disgusto a compiere il nostro diritto/dovere di recarci alle urne, sarebbe un grave peccato di omissione e indifferenza verso un compito di assunzione di responsabilità che tutti ci attende. Consapevoli che tutto ciò è espressione di sovranità che appartiene al popolo… (cfr. ART. 1 COST..) , costato la vita a migliaia di uomini e donne, perché la Libertà che è in noi potesse essere a tutti restituita e amorevolmente curata, in favore degli uni per gli altri. Sperando in un suo accoglimento, La ringrazio anticipatamente. Ogni Cordialità

Pietro Ernesto Malgarini