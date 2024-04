L’idillio fiorito dei bimbi di Casalzuigno che per Pasqua hanno abbellito il paese

Non c’è fiorista più sensibile di un bambino dell’asilo. Prova ne è l’obiettivo raggiunto da parte dei piccoli dell’asoli di Casalzuigno che hanno abbellito con dei piccoli giardino fioriti dieci punti del loro paese.

Il progetto si chiama “Angoli in fiore“ e i piccoli hanno lavorato insieme a maestri e maestre che hanno trasformato il paese, dalla cappella Ronco di Casale, scendendo per il Rudere e, percorrendo la via Libertà, per arrivare in centro paese, alla chiesa di Zuigno fino alle Marianne.

Le composizioni sono “veri e propri idilli floreali”, spiega una residente, che hanno “trasformato angoli in minigiardini“. Le installazioni resteranno attive per 40 giorni circa. Sono 10 punti visitabili con tanto di cartina e un percorso tra le vie del paese.