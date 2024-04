Liferun10: Gallarate per un giorno terra di sportivi

Tra i tanti eventi di domenica prossima (domenica 28 aprile) spicca anche la Liferun10 di Gallarate, classica sui 10 km appartenente al calendario nazionale Fidal, ma l’evento lombardo allestito dall’Asd Lifevillage in collaborazione con Nuoto e Fitness Varese è molto più di questo. Per un giorno Gallarate si consacrerà

all’attività fisica e al benessere, utilizzando tante manifestazioni per dare un senso alla giornata all’insegna della cura del proprio corpo e della propria salute.

Ecco quindi che alle 9:00 inizierà la prova per bambini dai 6 ai 14 anni, la Miniliferun di 600 metri. Poi sarà la volta, alle 9:30, della gara competitiva sulla distanza classica dei 10 km, valida per il circuito del Piede d’Oro e per la quale sono attesi circa 400 partecipanti. Alle 11:00 l’Urban Workout, allenamento collettivo attraverso il centro di Gallarate distinto in molteplici attività, dallo yoga al pilates, dal ballo alla tonificazione e per il quale ci sono già un paio di centinaia di iscritti.

Queste saranno le punte del weekend che comprenderà tanti altre iniziative, da seminari sulla nutrizione a incontri con associazioni come l’Admo che tramite i suoi volontari procederà alla tipizzazione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di midollo osseo. Tutto all’interno del Lifevillage, un ampio spazio all’insegna dello sport e del coinvolgimento dell’intera cittadinanza. Per quanto riguarda la prova agonistica (che avrà anche una versione non competitiva di 5 oppure 10 km), lo start verrà dato da Piazza della Libertà. Il costo dell’iscrizione è di appena 5 euro se si vuole solo il pettorale, altrimenti di 15 con accluso lo speciale kit gara. Ritiro dei pettorali già dal venerdì, dalle 10:00 alle 18:00, stesso orario per il sabato. A fine manifestazione verranno premiati i primi 3 assoluti e i primi 5 del circuito Piede d’Oro, ma sono previsti anche tanti premi a estrazione.