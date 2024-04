L’incendio di Gazzada Schianno è doloso: lo ha provocato un uomo incappucciato

È un incendio doloso quello che ha danneggiato un gazebo e altri arredi posizionati all’interno del giardino di un’abitazione a Gazzada Schianno nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 aprile. Le telecamere di sorveglianza situate in via Matteotti hanno infatti ripreso una persona, con il volto nascosto da un passamontagna, dare fuoco a un oggetto sul marciapiede e poi lanciarlo in fiamme all’interno della proprietà privata.

Le immagini sono state acquisite e visionate dai Carabinieri della stazione di Azzate che stanno indagando sull’accaduto. Il filmato risale a poco dopo l’una di notte mentre la scoperta del rogo è stata fatta all’alba perché, per fortuna, le fiamme non hanno raggiunto l’abitazione di proprietà del noto chef Alessandro Garzillo.

È lo stesso Garzillo a commentare così l’episodio a VareseNews: «Non capiamo cosa abbia potuto portare a questo atto contro di noi ma, di certo, quello che è accaduto non ci lascia tranquilli. Per questo motivo da oggi abbiamo incaricato un servizio di vigilanza privata per tenere costantemente sotto controllo la proprietà».

Intanto le indagini proseguono con l’intento di dare un volto al piromane che ha agito senza troppo curarsi della presenza in zona delle telecamere. Oltre ai Carabinieri sono stati coinvolti anche i Vigili del Fuoco per un riscontro tecnico sull’innesco dell’incendio.