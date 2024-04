L’Italia comanda il medagliere agli europei di nuoto paralimpico, Polha grande protagonista 

Non poteva iniziare in maniera migliore questo Campionato Europeo Open a Funchal, sull’Isola di Madeira. Il plotone azzurro comandato dal Direttore Tecnico Riccardo Vernole, non ha di certo deluso le aspettative, anzi. Al termine del terzo giorno di gare la nazionale italiana con un totale complessivo e provvisorio di 30 medaglie.

E un ottimo apporto, come sempre lo stanno portando gli atleti della Polha di Varese, con Simone Barlaam e Alberto Amodeo a fare la voce grossa, ma anche con Arianna Talamona e Alessia Berra che confermano l’ottimo lavoro svolto in preparazione, oltre alle buone prestazioni della “matricola” Federico Cristiani.

Nel primo giorno Alberto Amodeo si è preso la medaglia d’oro nei 400 stile libero S8, mentre hanno conquistato il bronzo Arianna Talmona nei 100 dorso S6 e Alessia Berra nel 100 farfalla S12.

Nel secondo giorno è arrivata la “prima volta” per Federico Cristiani che ha conquistato due argenti, prima nei 100 stile libero S4, e poi con la staffetta mixed 4×50 stile libero 20 punti, nella quale c’era anche Arianna Talamona.

Nella terza giornata si sono scatenati i due fuoriclasse: Alberto Amodeo ha vinto l’oro nei 100 farfalla S8 mentre Simone Barlaam si è imposto nei 100 farfalla S9. Amodeo protagonista anche poco dopo nella bronzo della staffetta mixed 4×50 misti mixed completata da Vincenzo Boni (dorso), Monica Boggioni (rana) e Arianna Talamona (stile libero).

PRIMO GIORNO

ORO Alberto Amodeo (G.S. Fiamme Gialle /Polha Varese) 400 Stile libero S8

ORO Stefano Raimondi (G.S. Fiamme Oro/Asd Aly Sport) 100 rana SB9

ORO GILLI Carlotta (G.S. Fiamme Oro /Rari Nantes Torino) 100 farfalla S13

ORO Xenia Francesca Palazzo (G.S. Fiamme Azzurre/Asd Verona Swimming Team) 400 stile libero S8

ORO Monica Boggioni (G.S. Fiamme Oro /Pavia Nuoto ASD) 50 rana SB3

ORO Giulia Ghiretti (G.S. Fiamme Oro /Ego Nuoto A.S.D.) 100 rana SB4

ORO Alessia Scortechini (Circolo Canottieri Aniene) 50 stile libero S10

ARGENTO Francesco Bocciardo (G.S. Fiamme Oro /Nuotatori Genovesi) 50 stile libero S5

ARGENTO Monica Boggioni (G.S. Fiamme Oro /Pavia Nuoto ASD) 50 stile libero S5

ARGENTO Emmanuele Marigliano (Centro Sportivo Portici) 50 rana SB2

ARGENTO Efrem Morelli (G.S. Fiamme Oro /Canottieri Baldesio) 50 rana SB3

ARGENTO Stefano Raimondi (G.S. Fiamme Oro/Asd Aly Sport) 50 stile libero S10

BRONZO Arianna Talamona (Polha Varese) 100 dorso S6

BRONZO Alessia Berra (G.S. Fiamme Azzurre /Polha Varese) 100 farfalla S12

SECONDO GIORNO

ORO Antonio Fantin (G.S. Fiamme Oro /S.S. Lazio Nuoto) 100 stile libero S6

ORO Stefano Raimondi (G.S. Fiamme Oro/Asd Aly Sport) 200 misti SM10

ARGENTO Federico Bicelli (G.S. Fiamme Azzurre /Pol. Bresciana) 400 stile libero S7

ARGENTO Federico Cristiani (Polha Varese) 100 stile libero S4

ARGENTO Riccardo Menciotti (Circolo Canottieri Aniene) 200 misti SM10

ARGENTO Xenia Francesca Palazzo (G.S. Fiamme Azzurre/Asd Verona Swimming Team) 100 dorso S8

ARGENTO staffetta mixed 4×50 stile libero punti 20 (Arianna Talamona e Federico Cristiani)

TERZO GIORNO

ORO Alberto Alberto (G.S. Fiamme Gialle /Polha Varese) 100 farfalla S8

ORO Simone Barlaam (G.S. Fiamme Oro / Polha Varese) 100 farfalla S9

ORO Carlotta Gilli (G.S. Fiamme Oro /Rari Nantes Torino) 100 stile libero S13

ARGENTO Angela Procida (G.S. Paralimpico Difesa /Centro Sportivo Portici) 100 dorso S2

ARGENTO Giulia Ghiretti (G.S. Fiamme Oro /Ego Nuoto A.S.D.) 50 farfalla S5

BRONZO Francesco Bettella (G.S. Fiamme Oro / ASD Civitas Vitae Sport Education) 100 dorso S1

BRONZO Giorgia Marchi (G.S. Fiamme Oro /Asd Verona Swimming Team) 100 rana SB14

BRONZO Martina Rabbolini (G.S. Non Vedenti Milano) 100 rana SB11

BRONZO staffetta 4×50 misti mixed (Arianna Talamona e Alberto Amodeo)