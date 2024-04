Lo Sbaracco delle Mamme in cerchio allo Stendipanni di Azzate

In occasione del cambio di stagione Le Mamme in cerchio proponngo lo Sbaracco del mercatino solidale dello Stendipanni di Azzate. Partecipare è semplicissimo, economico ed ecologico: nella mattinata di sabato 13 aprile, dalle 9.30 alle 12 all’ingresso dello Stendipanni (il negozio di via Raffaello 6 ad Azzate) ci saranno delle borse vuote. Ciascuno potrà prenderne una riempirla borsa fino al bordo di abiti e accessori e poi lasciare in cassa 10 euro per portarsi a casa tutto il contenuto della borsa.

Un’occasione per completare il guardaroba dei bambini dando nuova vita ad accessori e abiti usati – ma ancora in ottimo stato – dello Stendipanni e contribuendo allo stesso tempo a finanziare il progetto Genitori in viaggio.

In contemporanea, sempre nella mattinata di sabato 13 aprile, ci sarà un’apertura straordinaria anche del Magazzino delle Mamme in cercho, in via Roma 57 a Daverio, dove si trovano mobili, passeggini, lettini per l’infanzia, sempre usati ma in ottimo stato.