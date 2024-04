Lo scultore varesino Emilio Negretti in mostra alla “NordArt” in Germania

Lo scultore varesino Emilio Negretti è stato invitato alla venticinquesima edizione di “NordArt”, mostra internazionale di arte contemporanea, iniziativa culturale senza scopo di lucro organizzata dal Gruppo ACO e dalle città di Büdelsdorf e Rendsburg, nello Schleswig-Holstein, Germania del nord, a poca distanza dal confine danese.

Dal 1999, la manifestazione si svolge ogni anno nella Carlshütte, una ex fonderia di ferro, che dispone di ben 22mila metri quadrati di spazio interno e di oltre 60mila per le installazioni esterne. Emilio Negretti, discendente da una famiglia di scultori originaria di Viggiù, ha partecipato per la prima volta al bando di concorso di “NordArt”, che ha visto l’adesione di oltre 5mila candidati, arrivati a 200 per la scelta definitiva. Con lui sono stati selezionati altri due artisti italiani, Matteo Marchetti e Micol Cornari. La mostra sarà inaugurata il 1° giugno e rimarrà aperta fino al 6 ottobre 2024, e alla vernice si attendono oltre 3mila visitatori.

«Come un sismografo invisibile, l’arte registra i terremoti della società con grande precisione», afferma il curatore principale di NordArt, Wolfgang Gramm. «Riflette la verità e i desideri intuitivi dell’umanità attraverso le menti curiose degli artisti, che provengono da tutto il mondo per immaginare il futuro a partire dalle esperienze passate, visualizzando il paradiso contro la disperazione dei nostri tempi. Ciò che è notevole è che, attraverso il paradosso, il dialogo e l’empatia, gli artisti provenienti da contesti molto diversi formano una visione condivisa che pervade ogni opera d’arte.»

Nell’edizione del 25° saranno anche esposte, all’interno e nei dintorni della Carlshütte, le opere dei 57 vincitori dei premi passati. «In Germania ho trovato molta professionalità e competenza, il luogo è splendido e l’organizzazione perfetta. Per la mostra ho creato due opere, “Aletheia III” e “Doppel Traum II”, entrambe in resina, la prima di un metro e 40 centimetri con il basamento metallico, e la seconda che arriva a tre metri e 70 centimetri ed è una riflessione sull’eterno, partendo da “Doppio sogno”, la novella scritta da Arthur Schnitzler dai profondi significati psicanalitici. Ho rivalutato la resina per le mie sculture, è un materiale duttile che si può patinare come si desidera», spiega Emilio Negretti.

Lo scultore varesino metterà in mostra il modello in gesso di “Doppel Traum II”, alla Galleria Ghiggini 1822, a partire dal prossimo 28 settembre fino al gennaio 2025, e lo presenterà nel corso di un incontro con la gallerista Eileen Ghiggini e il giornalista Mario Chiodetti.