Lotta ai truffatori, l’Amministrazione di Vedano fa il punto in Consiglio comunale

La prevenzione contro le truffe e il contrasto dei truffatori sono stati al centro della discussione nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Vedano Olona.

Il sindaco Cristiano Citterio ha introdotto il tema e ne ha sottolineata l’urgenza: «Serve uno sforzo straordinario di cittadini e istituzioni per contrastare le truffe e i raggiri che sono uno dei pochi reati in aumento in tutta Italia» ha detto Citterio, riferendo anche di recenti considerazioni fatte in Prefettura.

Anche a Vedano ci sono stati alcuni episodi recenti a danni principalmente di anziani ma non solo, e il sindaco ha invitato tutti i consiglieri a contrastare questo odioso fenomeno anche con la diffusione del messaggio in famiglia “Non aprire agli sconosciuti” e con quella del video “Nonni e nipoti contro le truffe”, realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il regista varesino Marco Caronna.

Per rinforzare il messaggio, è stato ricordato, sono disponibili allo Sportello del cittadino e alla Polizia locale degli efficaci adesivi da applicare vicino al citofono all’interno dell’abitazione. Inoltre sono in programma diversi incontri specifici sia al Centro diurno anziani di Villa Spech che in parrocchia, al termine delle messe, e in oratorio, come raccomandato dalla Prefettura di Varese.

E’ stato inoltre distribuito il vademecum predisposto dalla Prefettura, oltre ad sua una versione semplificata, dove sono elencate tutte le truffe più in voga: «Ogni giorno ne inventano di nuove, ma se non apriamo le porte di casa, ci ricordiamo della regola aurea che nessuno ci regala niente e che in caso di dubbio si deve sempre chiamare il 112 riusciamo a rendere la vita più difficile ai malfattori e magari ad acciuffarne qualcuno» ha concluso Citterio.