Luca Croci, il presidente della consulta sanitaria di Malnate a sostegno di Irene Bellifemine

Lunedì 25 marzo il sindaco in carica Irene Bellifemine ha presentato la coalizione a suo sostegno in previsione delle prossime elezioni amministrative (leggi qui), per le quali ha deciso di ricandidarsi per un secondo mandato. Tra i membri candidati c’è anche Luca Croci, attuale Presidente della Consulta Comunale per la Salute, Sanità e Benessere di Malnate.

«Ho deciso di accogliere e accettare la proposta di Irene Bellifemine di candidarmi alle prossime elezioni amministrative – spiega Luca Croci -, appoggiando il suo progetto e sposando la sua causa. Ho avuto modo, infatti, di conoscerla durante la pandemia da Covid-19 e ne ho apprezzato la concretezza e la capacità, in qualità di Sindaco, nell’ottenere validi risultati per le categorie più fragili. Una prova evidente, per esempio, è stata data dal portare la vaccinazione domiciliare in città per quanti non potevano recarsi ai centri preposti, oltre alle numerose attività di prevenzione e sensibilizzazione attivate sul territorio. Questo mi ha colpito molto, dato che mi sono sempre occupato di salute, prestando particolare attenzione alle esigenze dei più fragili, disabili e anziani in primis, cercando di dar voce e ascolto a chi, purtroppo, passa puntualmente in secondo piano».

«La mia candidatura – prosegue Croci – non è tanto politica, quanto sociale: mi piacerebbe “sfruttare” questa occasione per portare avanti i progetti già in corso e poterne realizzare di nuovi, a favore dei più sfortunati e bisognosi. Sia dal punto di vista sociale che socio-sanitario c’è molto da lavorare; infatti, è possibile compiere dei piccoli passi anche a livello locale per migliorare la situazione e far sì che si possano attivare nuovi progetti. Sicuramente, con il secondo mandato di Irene Bellifemine sarà possibile avviare un progetto ambizioso per il nostro comune quale la Casa di Comunità spoke, grazie alla quale sarà nostra priorità proporre ed erogare nuovi servizi per i nostri concittadini».

«Finora, in qualità di Presidente della Consulta Comunale per la Salute, Sanità e Benessere – conclude Luca Croci – ho cercato di mettere in pratica le mie competenze e fare affidamento sulle mie esperienze per dare il mio contributo. La candidatura non cambierà assolutamente nulla, anzi: la mia intenzione è quella di focalizzarmi su quanto fatto finora, perché è quello che so fare, che mi piace fare e che voglio fare. Spero che i cittadini di Malnate, che mi conoscono praticamente da sempre, apprezzino e comprendano le mie intenzioni che, se vorranno, potranno appoggiare sostenendomi in questa nuova avventura».