Lucio Ghioldi lancia la sua candidatura a sindaco di Solbiate Olona per il dopo Saporiti

La cosa più importante la scrive all’ultima riga del post sulla sua pagina Facebook, Lucio Ghioldi, candidato sindaco della lista Più Solbiate che da cinque anni amministra il paese. Definito, dunque, il passo indietro del sindaco uscente Roberto Saporiti, ecco che arriva l’annuncio ufficiale, via social.

Tecnico informatico, da sempre attivo nella vita sociale cittadina, con Iniziativa 21058 (associazione dedicata alla sostenibilità, alla storia e alla cultura di Solbiate Olona) è stato promotore di diverse attività. È tra i fondatori della lista civica Più Solbiate ed è molto conosciuto in paese.

Così racconta Ghioldi il ciclo che si è appena concluso:«Cinque anni fa prendeva forma il progetto di una nuova lista civica, grazie alla volontà soprattutto di due giovani con un idea ben precisa: “Puoi guidare un paese solo se lo ami, puoi amministrare un territorio solo se vuoi bene alle persone che lo vivono”. Ho lavorato così con loro per raccogliere adesioni, disponibilità da parte dei cittadini di Solbiate Olona, per definire le linee di un programma che doveva cercare di rispondere al meglio alle esigenze di un territorio che si trasforma sempre più velocemente».

Ghioldi definisce il lavoro fatto in quel periodo e i punti cardinali dell’azione della lista: «un nuovo modello di gestione dell’urbanistica e il verde pubblico che diventa patrimonio delle mamme, dei bambini, delle famiglie in un coinvolgimento diretto in piccolo, ma anche in grande come la cintura verde. Investimenti sull’energia solare sfruttando tutti gli edifici comunali. E Più Solbiate quel 26 maggio vinse le elezioni comunali proprio in virtù dell’affiatatissima squadra, del bellissimo programma e con la precisa visione del futuro di Solbiate Olona: più giovane, più verde, più sicuro».

Il nuovo candidato sindaco di Più Solbiate riporta quello spirito che ha fatto l’impresa «teoricamente impossibile: dimostrare ai solbiatesi che si può vivere non solo di presente e di passato. C’era un futuro da costruire, persino a solbiate e pensiamo di averne realizzato un pò». E ringrazia «tutta la squadra di Più Solbiate dal sindaco agli assessori, ai consiglieri comunali e ai membri della commissioni per l’impegno, il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi cinque anni».

Per lanciare la nuova campagna elettorale Ghioldi cerca le parole tra quelle che disegnano un presente incerto: «In un mondo sempre meno stabile a causa delle guerre e del cambiamento climatico, si assiste ad una crescita della cosiddetta “area di fragilità” anche all’interno della nostra comunità. Cercheremo di sostenenere le esperienze che nella società lasciano un segno di speranza, di impegno quotidiano rivolto a chi rimane indietro, a chi è più debole. Siamo ancora a disposizione per affrontare le nuove elezioni comunali e se i cittadini lo vorranno il nuovo mandato. Abbiamo un nuovo tesoro su cui contare, sono i nostri giovani, che grazie all’impegno di Elena Mendicino si sono avvicinati alla vita amministrativa, hanno maturato esperienza e saranno sempre più coinvolti nella gestione del nostro Comune».

Ghioldi correrà da solo? Non sembra. La sua controparte sarà Alex Dolcetto che è presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Solbiate Olona e presidente di un’associazione denominata Solbiate Focus. In queste ultime settimane, insieme agli altri componenti del circolo, sta preparando la lista che si presenterà ai nastri di partenza, con tutta probabilità con una veste civica e non con il simbolo di partito.