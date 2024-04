L’Università Senza Età ai candidati di Sesto Calende: “Un’aula per sostenere la cultura”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta scritta dall’associazione Università Senza Età di Sesto Calende rivolta ai candidati sindaci in vista delle prossime elezioni amministrative sestesi. Nella foto Betta Giordani e Mario Boatto, rispettivamente alla guida delle due liste Sesto Futura e Siamo Sestesi.

Qui il testo integrale:

Le prossime ed imminenti elezioni amministrative conferiranno al Comune di Sesto Calende un nuovo Sindaco e una nuova Amministrazione della Città.

Avere informazioni sulle Associazioni operanti sul territorio sestese può essere un motivo in più per i Candidati per la conoscenza della comunità che andranno ad amministrare e per la focalizzazione di tematiche da inserire nei programmi elettorali che presenteranno ai cittadini sestesi.

Università Senza Età è una associazione sestese attiva nella promozione culturale e sociale e regolarmente iscritta al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore); fondata nel 1997 da cittadini sestesi animati da spirito di volontariato e di condivisione di ogni tipo di cultura, la gestione amministrativa e l’impegno di docenti, insegnanti e volontari da sempre sono improntati ai principi della promozione culturale e sociale a base volontaria ed è ben radicata nella comunità e partecipata da molti cittadini sestesi sia nella gestione e sia nelle attività.

Ad oggi gli iscritti a diverso titolo alla Università Senza Età sono più di 470 con una forte componente dai 65 anni in avanti che hanno necessità e desideri di relazionarsi ed evolvere la propria personalità attraverso l’accesso a servizi che apportano conoscenze e saperi e che stimolano la condivisione e le relazioni sociali.

Sin dalla fondazione è stata determinante per la costituzione, l’organizzazione e la disponibilità di spazi, la continua collaborazione con le Amministrazioni politiche che di volta in volta si sono succedute alla guida del Comune di Sesto Calende. Ognuna ha riconosciuto il valore della Associazione nella comunità e ha favorito l’aspetto organizzativo e pratico.

Ad ottobre 2023 è iniziato il nuovo Anno Accademico, che terminerà ad aprile 2024.

I numeri che stiamo registrando durante questo Anno Accademico confermano il radicamento nelle aspettative degli iscritti: a fronte di oltre 400 attività proposte vi sono state oltre 13.800 partecipazioni, numeri importanti perché confermano che le persone hanno bisogno di incontrarsi e imparare.

Fino a qualche anno fa la Sala Varalli era stata destinata dal Comune alle nostre attività culturali e di gestione ed era diventata il punto di riferimento per i soci e tutti gli iscritti. Le esigenze comprensibili di ampliamento degli uffici comunali hanno determinato la trasformazione della sala in uffici. Ad oggi le nostre esigenze di aule e spazi sono condivisi, con forte spirito di collaborazione, con le esigenze del Comune di Sesto.

Gli iscritti, e soprattutto quelli che sono cittadini sestesi, risentono della mancanza di un’aula che sia dedicata alle attività culturali, luogo in cui riconoscono la loro appartenenza e in cui vedono la disponibilità della Amministrazione Comunale a supportare le iniziative sociali e culturali a loro dirette.

Questa lettera aperta vuole essere da parte del Direttivo e della Assemblea di Università Senza Età, sia un ringraziamento per quanto fatto da tutte le Amministrazioni comunali che hanno permesso la nascita e lo sviluppo della nostra realtà, sia un invito ai Candidati Sindaci ad esaminare insieme la situazione logistica della disponibilità di spazi che consentirebbero non solo il raggiungimento degli obiettivi del nostro Statuto ma un incremento di attività che costituiscono servizi culturali e sociali a favore di tutta la comunità sestese e la proiezione di immagine positiva della stessa Comunità sul territorio.

È convinzione del Consiglio Direttivo e della Assemblea di Università Senza Età che Sindaco e Consiglio Comunale sono espressione di tutta la cittadinanza e comunità, così come gli iscritti, gli amministratori, i volontari che costituiscono la Università Senza Età sono espressione della stessa comunità di cittadini dediti al volontariato e alla condivisione delle attività a valenza sociale e di solidarietà.

In attesa di riscontri in merito, si porgono distinti saluti.

Consiglio direttivo e Assemblea

Università Senza Età

di Sesto Calende