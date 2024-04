Ma Milan l’è un gran Milan? Quattro serate a Gazzada Schianno nel ricordo di Gaber e Jannacci

Docufilm da non perdere presentate da Claudio Farinone e ospitate nella Sala Consigliare di Villa De Strens per comprendere meglio una metropoli dalle mille sfaccettature

Dopo l’incontro con l’Opera di Febbraio Marzo e i vari incontri di “Raccontami una storia”, che prosegue anche nei prossimi mesi, la Biblioteca di Gazzada Schianno propone 4 serate dal titolo “Ma Milan l’è un gran Milan?”, tutte presentate da Claudio Farinone e ospitate nella Sala Consigliare di Villa De Strens in Via Matteotti 13/a con inizio alle ore 21,00.

Gli incontri saranno tutti a ingresso libero; informazioni presso la Biblioteca di Gazzada Schianno ((e-mail: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it; tel. 0332 464237).

Come ritrarre in modo creativo Milano, la città capoluogo della nostra regione, metropoli in continua trasformazione e dalle mille contraddizioni? Milano ha un passato glorioso: è stata la culla di grandi artisti come Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e tanti, tanti altri.

E’ la metropoli delle opportunità, capace di trasformare in concreto ciò che altrove rimane teoria.

Ma è anche una città insidiosa e difficile per chi vive lontano dai clamori del centro, lontana dagli stereotipi e che ci induce a porci domande che non si riferiscono solo alla capitale lombarda, ma allo sviluppo del tessuto sociale in genere, fatto di opportunità e ostacoli.

La Biblioteca comunale di Gazzada Schianno propone quattro appuntamenti di cinema e visioni che ci aiuteranno a comprenderla meglio, a scoprire i suoi protagonisti ma anche i dimenticati, attraverso altrettante serate che sono anche opportunità d’incontro con chi ha occasioni speciali per poterla descrivere.

Il ciclo si apre Venerdì 26 aprile alle ore 21,00 presso la sala consigliare di Villa De Strens (Municipio) in via Matteotti 13/A a Gazzada Schianno con il docufilm NEL VENTRE DI MILANO, un ritratto di Milano sapientemente descritta da Adamo Mastrangelo e Alfredo Comito. E’ un quadro limpido e trasparente che ci offre un’altra immagine rispetto alla Milano del Duomo, del suo scintillante skyline, della moda e della finanza. Un ritratto che ci conduce all’ombra delle periferie e che c’induce a porci domande fuori dai canoni consueti.

Il film verrà presentato da Claudio Farinone, come tutte e quattro le serate, e vedrà la presenza del regista Adamo Mastrangelo e dell’aiuto regista Alfredo Comito.

A seguire Venerdì 3 Maggio, stessa ora e stesso luogo, un incontro con LA SCUOLA MUSICALE MILANESE, serata che vede protagonista Claudio Sanfilippo, raffinatissimo cantautore, rappresentante della cosiddetta “Scuola milanese” e grande conoscitore della cultura artistica e sociale della città. Claudio Sanfilippo ci accompagneranno in un viaggio non solo musicale, per scoprire, attraverso la poetica delicata e sopraffina delle sue canzoni, nuovi colori della città meneghina.

Terzo appuntamento Venerdì 10 Maggio con il docufilm IO, NOI E GABER, diretto da Riccardo Milani. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, il docufilm è il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G., al centro di una delle pagine più preziose della storia culturale del nostro paese. Un viaggio esclusivo che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica.

L’incontro sarà impreziosito dalla presenza di Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Giorgio Gaber e suo storico collaboratore.

L’ultima serata, Venerdì 17 Maggio, il docufilm del regista e scrittore Carlo Verdelli ENZO JANNACCI: VENGO ANCH’IO proporrà un ritratto unico e appassionato del cantautore che riporta alla luce le mille sfumature di un mito che a undici anni dalla scomparsa, continua a sorprendere ed affascinare con la sua cifra unica, stralunata e surreale.