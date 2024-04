“Malnate sarà una città da vivere”, Nadia Cannito presenta tutti i suoi candidati

Una sala piena e 45 minuti di presentazione sprint per la candidata del centro sinistra a Malnate Nadia Cannito. Con lei quattro liste e 55 candidati al consiglio comunale. “Se il 14 marzo ero emozionata, stasera ancora di più – ha detto la candidata -. Malnate sarà una città da vivere come ripetiamo insieme con tutta la squadra con cui abbiamo costruito il programma. Credo fortemente nell’impegno che bisogna avere per migliorare la vita della comunità. Abbiamo ascoltato e stasera presentiamo le persone che si impegneranno con me”.

La sala applaude quando Nadia Cannito cita i valori democratici, la costituzione e l’antifascismo. “La nostra democrazia deve rimuovere gli ostacoli per far sì che le persone si possano realizzare”.

Il programma

Tanti gli interventi per dare un’idea del programma politico a sostegno di Cannito con quattro focus sulla città: la città per i suoi cittadini, ha spiegato Maria Croci: “Il nostro sarà un impegno per creare spazi e occasioni di incontro per rendere più partecipi i cittadini. Una Malnate che pensi a tutte le fasce di età”. Jacopo Bernard ha parlato invece della la città che si rigenera, “trasformeremo Malnate perché sia la città dei bambini vera e per tutti. Penseremo alla rigenerazione urbana e che si renda sicura per potersi muovere. Uno sguardo al futuro con interventi da un punto di vista energetico”.

Cinzia Stracchi ha affrontato il tema della città da vivere: “Malnate è una città dove potersi muovere tutti. Massima attenzione alle barriere architettoniche. Dobbiamo diventare punto di riferimento anche per i comuni limitrofi. Lavoreremo sulla sicurezza realizzando anche momenti di formazione”. Infine, Alessandro Greco ha parlato della città dove realizzare i propri sogni: “Malnate dove ognuno possa vivere nel miglior modo possibile. Avere spazi per i giovani per formarsi e informarsi, per gli anziani, per i bambini. Malnate attenta agli aspetti culturali”.

Le liste dei candidati

Sono state anche presentate le liste ufficiali dei candidati al consiglio comunale. Il Partito democratico candida Battaini, Bernard, Binda, Bisulca, Botta, Carangi, Cardaci, Centanin, Covello , Croci, De Castro, Di Lierna, Francescato, Rino, Salvatore e Torchia.

Insieme con Maria Croci: Croci, Baroni, Di Benedetti, Filippi, Frascoli, Ghielmi, Innocenti, Korateng, Manini, Massaro, Misuraca, Munari, Ricusi, Siku, Vera e Zanardi.

Viviamo Malnate: Facetti, Bai, Bazzanini, Bolgnino, Cannito, Del vecchio, Dotti, Maestroni, Oliviero, Scopacasa, Stracchi

Malnate che verrà: Procopio, Cavazzana, Cerioli, Greco, Maglio, Miranda, Realini, Torres, Vassallo, Zampese, Zaza, Zecchini

Ha chiuso la serata Samuele Astuti: “Mancano 45 giorni al voto. La cosa più importante è andare in giro e spiegare alle persone perché votare Nadia. Lei ha una visione della città. Ora serve farla conoscere. Serve una squadra che lavori ogni giorno per raccontare i progetti”.