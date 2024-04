Malpensa Uno festeggia 30 anni con la nuova mascotte Gallo Mpx dei bimbi dell’Istituto Dante

In occasione dei 30 anni di attività il centro commerciale Malpensa Uno di Gallarate si è regalato una mascotte. Gallo Mxp è quello che ha vinto la selezione organizzata dal settore marketing e che ha coinvolto tutte le scuole elementari della città in una competizione per realizzare il disegno che meglio lo rappresenta.

Galleria fotografica Il centro commerciale Malpensa Uno si regala la nuova mascotte Gallo Mpx 4 di 5

Alla fine l’ha spuntata il personaggio creato dalla classe 4°B dell’istituto comprensivo Dante Alighieri dove i bambini della maestra Gabriella Messina hanno immaginato un gallo rosso e arancione con un grande gagliardetto sulla maglietta con la scritta Malpensa 1. Per i vincitori un buono da 750 euro da spendere in materiale didattico nei negozi all’interno del centro. Un riconoscimento è stato dato anche gli altri primi tre classificati nella speciale classifica sui social. Gli altri patrecipanti hanno potuto vedere realizzata la loro mascotte sotto forma di pupazzo. Gallo Mxp accompagnerà tutto il materiale promozionale del centro commerciale. Alla premiazione dei vincitori anche il sindaco Andrea Cassani.

Soddisfatto dell’iniziativa il direttore del centro commerciale Marco Verpelli della Odos Servizi: «Per questo importante traguardo abbiamo voluto dare un’altra dimostrazione della nostra vicinanza al territorio: questo luogo, oltre ad essere veicolo di commercio, è un posto di aggregazione. Siamo riusciti a coinvolgere tutte le scuole elementari di Gallarate per creare una mascotte che fosse riconosciuta dal territorio». Riguardo alla stato di salute di Malpensa Uno il direttore parla coi numeri: «Abbiamo 37 negozi tutti attivi tranne uno che presto riaprirà e un supermercato. Un bel traguardo per un centro commerciale con la concorrenza enorme che c’è».

Anche Michele Neri, direttore marketing, sottolinea il senso dell’iniziativa: «Abbiamo pensato di festeggiare i 30 anni coinvolgendo la comunità che ci sta più a cuore, quella dei bambini e delle famiglie. Vogliamo far percepire questo luogo come luogo della comunità e non solo dello shopping senza dimenticare divertimento, cultura e intrattenimento».