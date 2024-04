Maltrattamenti all’asilo nido di Fagnano Olona. Non luogo a procedere nei confronti dell’educatrice

Certo, i loro modi erano un po’ rudi, ma entrambe le maestre di Fagnano Olona, accusate lo scorso anno dalla Procura di Busto Arsizio di maltrattamenti nei confronti di quattro bambini dell’asilo nido comunale sono state scagionate.

Per una la posizione era già stata archiviata mentre stamattina è arrivata la sentenza di non luogo a procedere anche per l’altra, emessa dal giudice per l’udienza preliminare Piera Bossi del Tribunale di Busto Arsizio.

La vicenda era finita anche al centro di un’interrogazione dei consiglieri comunali di minoranza dopo che alcune indiscrezioni erano emerse sulla stampa, durante le indagini. Dai filmati sarebbero emersi i metodi un po’ troppo ruspanti delle due nei confronti di un paio di bambini non definibili come maltrattamenti. Due furono le denunce e solo una si è poi tramutata costituzione di parte civile (avvocato Carlo Alberto Cova).