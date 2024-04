Margherita Montes inaugura il ciclo “l’arte di vincere” a Gallarate

Una serata a Gallarate con Margherita Montes, cintura nera 1° grado e istruttrice di Jiu-Jutsu brasiliano presso la palestra Urban Arena: è primo dei dieci incontri dal vivo della rassegna “L’arte di vincere”.

Un ciclo di appuntamenti – con media partner VareseNews – con l’obiettivo di fornire una panoramica delle sfide che l’atleta si trova ad affrontare quando ha come obiettivo quello di costruirsi una mentalità vincente.

E Margherita questa missione la ha ben chiara:

“Il mio sogno è quello di competere nei più importanti eventi a livello mondiale nel 2024/2025 e portare la mia nazione, l’Italia, sul gradino più alto del podio!”

Appuntamento questa sera, venerdì 19 aprile, alle 21 al laboratorio “Abitare le idee” in via San Giovanni Bosco 10 a Gallarate.

Con Margherita Montes ci sarà Gabriele Colombo, mental coach e ideatore del ciclo d’incontri.

Margherita e Gabriele andranno ad esplorare se c’è un metodo che può facilitare la crescita di uno

sportivo verso il successo e quali sono i codici che permettono di eccellere.

Si parla di successi, difficoltà, opportunità, determinazione e sogni che hanno guidato la prima ospite della rassegna nei suoi anni di performance al più alto livello mondiale.

Il confronto tra un mental coach e un’atleta di successo, potrà aprire lo sguardo a chi vuole ispirarsi alle storie raccontate che vogliono dare il giusto

approfondimento, senza banalizzare, a temi come:

• La pressione per il successo

• La paura del fallimento

• L’importanza della fiducia in se stessi

• La gestione della pressione e dello stress

• Il ruolo di allenatori e genitori nel coltivare una mentalità vincente