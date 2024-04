Mastini a Pergine con un solo obiettivo: pareggiare i conti con le Linci

Un solo obiettivo: pareggiare la serie. I Mastini che questa sera – martedì 2 aprile, ore 20,30 – scenderanno in pista a Pergine devono rimettere in equilibrio la finale di IHL che, dopo il primo match all’Acinque Ice Arena, è pericolosamente scivolata dal lato delle Linci trentine.

I gialloneri dovranno anzitutto liberare la testa dai “fantasmi” di Gara1, partita condotta fino a 6′ dalla fine e poi ribaltata dalle reti finali di Lemay e Carmine Buono proprio quando, per Vanetti e compagni, era praticamente scaduto il tempo per replicare. Ma proprio il volume di gioco espresso sabato dovrà essere uno dei punti fermi da cui ripartire: per lunghi minuti il Varese è stato superiore al Pergine per quantità di occasioni e qualità di hockey.

A mancare – purtroppo non è una novità – è stata la concretezza sottoporta: il goalie ospite, Rudy Rigoni, è uscito dal palAlbani con un clamoroso 96% di “saves” (il rapporto tra parate effettuate e tiri totali) ma al di là della sua bravura è chiaro che nelle fila giallonere è mancata la precisione. L’altra necessità impellente, per i Mastini, è quella di evitare sbavature in difesa vista anche la capacità delle Linci di ribaltare l’azione per colpire rapidamente con la qualità dei propri attaccanti. Come avvenuto nel primo confronto.

In questo senso potrebbe aiutare il rientro di Edoardo Raimondi, ormai costantemente impiegato nelle linee difensive, tanto più che a Pergine non ci sarà Max Cordiano. Il difensore numero 14 è stato colpito duramente da una dura carica di Christian Buono in Gara1 e resterà a riposo con l’obiettivo di rimetterlo in pista per le prossime partite. Per il resto non si segnalano problemi tra le fila di Czarnecki, mentre tra i padroni di casa resta fuori gli infortunati Meneghini e Andreotti. Vedremo quanto – sui due lati del campo – inizierà a pesare anche la stanchezza visto che entrambe le squadre hanno già disputato 11 partite in questi playoff, il massimo possibile. La gara sarà diretta dai signori Bedana e Moschen assistiti da Cristeli e Fecchio.