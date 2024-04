Mastini pronti ad azzannare di nuovo: a Pergine i gialloneri vogliono il secondo punto

Li chiamano “uno-due”: sono quei colpi ben assestati, in rapida sequenza, che in pochi istanti possono mandare al tappeto il pugile che li subisce. Una terminologia che però non si ferma al pugilato ma si è estesa a tante altre discipline sportive in cui è possibile assistere a una combinazione simile. “Uno-due” può essere definita, per esempio, la doppia marcatura di Majul e Pietroniro in Gara 3, reti distanziate appena da 41″ di gioco effettivo. “Uno-due” sarebbe anche se i Mastini replicassero, ad appena 48 ore di distanza, il successo di giovedì sera ottenendone un altro sulla pista del Pergine. Gara4 del resto è già alle porte, sabato 6 aprile dalle 18,45.

Galleria fotografica Mastini Varese – Pergine, le foto di Gara3 4 di 28

Ed è proprio un “uno-due” quello che serve alla squadra di Niklas Czarnecki, ora che si è tolta il peso di vincere un primo incontro nella serie: passare in Trentino significherebbe non solo pareggiare i conti (in questo momento le Linci conducono per due vittorie a una la finale della IHL) ma anche riguadagnare il fattore campo e prendersi l’inerzia dell’intera serie che assegna il titolo. La strada, i gialloneri, l’hanno tracciata nel terzo incontro: pochissime sbavature e attenzione alla disciplina (10′ a 14′ le penalità, tutte di gioco e “accettabili” quelle fischiate contro il Varese). Ora serve un passo in più: la concretezza sotto rete.

Anche in gara 3 infatti, Vanetti e compagni hanno tirato tantissimo in direzione di Rigoni (ben 50 conclusioni, dice la statistica) e, in proporzione, hanno raccolto poco. Intendiamoci: rispetto alle partite precedenti i Mastini stavolta avevano costituito un tesoretto (anche tre gol di vantaggio) poi amministrato piuttosto bene, salvo qualche tremore dopo il 3-1 di Flessati. Lì Czarnecki ha chiamato un timeout che ha permesso di tirare il fiato, spezzare il ritmo altrui e riorganizzare le idee. Detto questo però, specie fuori casa, sarà importante massimizzare le occasioni da rete, magari provando a inventare qualche conclusione fantasiosa a dispetto di tante azioni quadrate e ben organizzate ma anche prevedibili da parte della difesa (leggi i 2′ in attacco a 5 vs 3 trascorsi in maniera monocorde).

A Pergine i Mastini saranno sostenuti dal consueto, grande apporto dei tifosi: il gruppo Mastini Forever riempirà ben due pullman (partenza dall’autogrill di Castronno alle 13.30) ma allo stadio del ghiaccio trentino arriveranno anche altri sostenitori dell’HCMV. Czarnecki avrà di nuovo la squadra al completo con l’eccezione di Max Cordiano (giovedì a referto è ritornato anche Allevato): la scelta del 58enne allenatore svedese sembra ormai definita per quanto riguarda il rimpolpamento della difesa. Oltre a Raimondi, anche Crivellari è sempre più utilizzato da terzino a scapito di Vignoli, praticamente uscito dalle rotazioni nelle ultime due gare. Vedremo se, in ottica “freschezza”, il coach mescolerà di nuovo le carte o se sceglierà di proseguire con gli assetti visti all’Acinque Ice Arena. La partita sarà diretta dai signori Da Pian e F. Rivis coadiuvati da De Toni e A. Rivis. Perdere non è una soluzione contemplata.

FINALE IHL – IL PROGRAMMA

.

Gara1: Varese – Pergine 2-3 (serie 0-1)

Gara2: Pergine – Varese 3-2 (serie 2-0)

Gara3: Varese – Pergine 3-1 (serie 1-2)

Gara4 (sabato 6/4, da def.): Pergine – Varese

Gara5 (martedì 9/4, 20,30): Varese – Pergine

Ev. Gara6 (giovedì 11/4, da def.): Pergine – Varese

Ev. Gara7 (sabato 13/4, 18,30): Varese – Pergine