Mastini, serve il cambio di passo: c’è Gara3 per riaprire la serie

Due partite, due vittorie del Pergine ma appena due reti di scarto totali: la finale della IHL sino a questo momento si è decisa ai punti e con la minima differenza tra le due contendenti. Con i Mastini che purtroppo sono dietro nel punteggio ma che non hanno mai patito colpi da knock out. Proprio da questa considerazione i gialloneri devono ripartire, affrontando lancia in resta la Gara3 prevista stasera (giovedì 4 aprile, ore 20,30) sul ghiaccio amico della Acinque Ice Arena.

La squadra di Czarnecki ha, probabilmente, l’ultima occasione per riaprire la serie di finale: una vittoria ridarebbe slancio ai gialloneri e, per lo meno, toglierebbe alle Linci la possibilità di scendere in pista (dal prossimo atto) sempre con il match ball da giocare. Vanetti e compagni devono ripartire dalle cose buone messe sul ghiaccio nei primi due match, a iniziare dal volume di gioco espresso, e limitare ulteriormente le sbavature.

Disciplina massima – a Pergine i due gol decisivi sono arrivati con l’uomo in meno, situazione concessa poche volte ma ugualmente risultata cruciale – e attenzione totale nella gestione del disco in uscita dal terzo. La squadra di Ambrosi è letale nel punire questo genere di errori che, purtroppo, capitano ancora negli spazi davanti alla gabbia difesa da Rocco Perla.

A livello di organico, Niklas Czarnecki dovrebbe poter contare sugli stessi uomini impiegati martedì sera in Trentino, e lo stesso vale per il Pergine. Assente Max Cordiano, caricato duro in Gara1, si riaprirà spazio tra i terzini per Edoardo Raimondi; in attacco invece prenderà di nuovo posto Nathan Garau, il 18enne dell’Aosta che in questa stagione ha messo a segno valanghe di reti tra l’under 19 nazionale e la serie inferiore (IHL Division I). La IHL è un’altra cosa, ma il talento del giovane nato a Bolzano può tornare estremamente utile nella terza linea giallonera.

Ancora una volta, intanto, la Acinque Ice Arena proporrà spalti tutti esauriti o quasi: l’ennesimo sforzo di un pubblico che merita – al pari della squadra e del club – di proseguire in quest’avventura di finale. Da segnalare la possibilità, confermata, di parcheggiare negli ampli spazi del vicino Unahotels. La partita sarà diretta dai signori Soraperra e Lega coadiuvati da Cusin e Petrov; aggiornamenti sul punteggio in diretta su VareseNews.

FINALE IHL – IL PROGRAMMA

.

Gara1: Varese – Pergine 2-3 (serie 0-1)

Gara2: Pergine – Varese 3-2 (serie 2-0)

Gara3 (giovedì 4/4, 20,30): Varese – Pergine

Gara4 (sabato 6/4, da def.): Pergine – Varese

Ev. Gara5 (martedì 9/4, 20,30): Varese – Pergine

Ev. Gara6 (giovedì 11/4, da def.): Pergine – Varese

Ev. Gara7 (sabato 13/4, 18,30): Varese – Pergine