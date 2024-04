Matilde Villa, una lombarda vola nella NBA femminile

Per la quarta volta nella storia, una giocatrice italiana di basket è stata scelta nel draft della WNBA, la versione femminile della NBA che – come il torneo maschile – utilizza questo criterio per aggiungere, anno dopo anno, giovani talenti alle rose delle diverse squadre.

Matilde Villa, brianzola di Lissone, 19 anni, è stata selezionata nella notte italiana dalle Atlanta Stars che l’hanno chiamata come 32a scelta assoluta. Prima di lei il draft WNBA aveva coinvolto Catarina Pollini (1997, primo draft in assoluto), Kathrin Ress (2007) e Lorela Cubaj (2022). Di ruolo playmaker, Villa gioca nella Umana Reyer Venezia dopo aver effettuato tutta la trafila giovanile a Costa Masnaga, società lecchese da tanti anni molto attiva in campo femminile. (foto FIBA)

D’altra parte il talento di Matilde è sbocciato molto presto: ha esordito in Serie A1 a 14 anni e, poco prima di compierne 16, ha disputato una partita da 36 punti, 8 rimbalzi e 4 assist contro Sassari. In seguito è anche diventata la giocatrice più giovane a esordire con la maglia della nazionale maggiore, nel 2021, non ancora 17enne.

La WNBA si disputa in estate – tra maggio e settembre – e questo consente alle giocatrici di affiancare il torneo americano con i campionati nazionali in Europa e quindi, probabilmente, Villa potrà giocare negli USA dopo aver concluso la Serie A1 in corso con la maglia di Venezia. Un percorso effettuato in passato anche dalla varesina Laura Macchi che disputò due campionati americani con la maglia delle Los Angeles Sparks nel 2004 e nel 2005 raggiungendo anche i playoff.