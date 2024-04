Mattia Bellucci, via alla tournée in Oriente prima dell’assalto al Roland Garros

Mentre gran parte dell’attività tennistica ad alto livello si appresta a confrontarsi sulla terra rossa, superficie classica della primavera, il più importante giocatore del Varesotto – Mattia Bellucci – sceglie un programma alternativo restando “fedele” al più congeniale cemento.

Il 22enne di Castellanza è infatti partito per l’Oriente con l’obiettivo di disputare ben cinque Challenger sul duro: due in Corea del Sud e tre in Cina per oltre un mese di tournée asiatica. Una scelta intelligente: Bellucci, attualmente numero 178 del mondo (il suo massimo è stato il 142 a fine gennaio 2023), proverà infatti a risalire il ranking sfruttando la sua maggiore esperienza sulla superficie veloce.

Una classifica migliore significa – in linea teorica – anche avere qualche possibilità in più nelle qualificazioni del Roland Garros, il secondo major stagionale in programma dal 26 maggio al 9 giugno. “Bellux”, come detto, sarà iscritto alle “quali”: tre turni da superare per essere ammessi al tabellone principale di Parigi, bersaglio ambito da tutti quei giocatori che si trovano tra i “secondi 100” del mondo. Disputare almeno un turno in uno slam (Bellucci lo fece in Australia nel 2023) significa una corposa iniezione di punti ma anche di premi in denaro.

Mattia, che è allenato da Fabio Chiappini e dal padre Fabrizio, inizierà il proprio tour orientale dal Challenger 125 di Busan per poi proseguire – sempre in Corea – con il “75” di Gwanju e quindi spostarsi in terra cinese tra Shenzen, Guangzhou e Wuxi. In carriera il mancino che si allena con l’MXP Tennis Team vanta tre successi a livello Challenger in singolare e uno – appena conquistato – in doppio ad Amburgo.