Memoria, Costituzione e futuro: Cavaria con Premezzo celebra il 25 aprile

Anche Cavaria con Premezzo celebra il 25 aprile, Festa della Liberazione.

“In occasione dell’importante anniversario nazionale del 25 Aprile, l’amministrazione comunale di Cavaria con Premezzo propone uno spettacolo teatrale, un intenso monologo, tratto da ‘Il sentiero dei nidi di ragno‘, il primo romanzo di Italo Calvino, del 1947, ambientato al tempo delle lotte partigiane.

Adattamento del testo di Gabriele Illarietti, interpretato da Gabrio Monza”.

L’appuntamento è per il 24 aprile alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Municipio (Piazza Pertini).

Ingresso libero.

Si proseguirà poi con le celebrazioni il giorno dopo, 25 aprile.

Si terrà dapprima la consueta messa ed il ritrovo al Cimitero Comunale per un momento di raccoglimento in commemorazione di tutti i caduti.

Si proseguirà poi, nel Parco antistante il Municipio, con la cerimonia di consegna delle borse di studio per meriti scolastici ottenute dai giovani cittadini del paese e con la consegna della Costituzione a coloro che in questo 2024 sono diventati o diventeranno maggiorenni, entrando a far parte a tutti gli effetti della “cittadinanza attiva” del Paese.