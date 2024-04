Meneghin e Soragna, due “giganti del basket” sui banchi di scuola a Castronno

Hanno dato spettacolo per tanti anni sui parquet di Serie A e con la maglia della nazionale, onorata anche a suon di risultati; oggi, terminata la carriera agonistica, sono divenuti telecronisti e risultano tra le voci più interessanti, originali e attente del panorama cestistico italiano.

Parliamo di Andrea Meneghin e di Matteo Soragna che saranno tra gli ospiti di una mattinata speciale organizzata dall’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Castronno. Martedì 16 aprile, dalle 9,30, i due campioni di basket parteciperanno all’incontro intitolato “I valori olimpici e paralimpici” ospitato in via Montegrappa 9.

Insieme a Meneghin e Soragna ci saranno anche Claudio Arrigoni, giornalista di Gazzetta e Corriere specializzato negli sport paralimpici, Claudio Lesica che è sia un ex giocatore sia un ex dirigente scolastico, Mario Zaninelli, docente all’Università Cattolica di Milano e Nicola Busatta, coordinatore nazionale delle squadre di sci per atleti paralimpici.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati e si svolge grazie all’interessamento del Coni Lombardia, con la partecipazione del CIP – Comitato Italiano Paralimpico – e della Regione Lombardia.