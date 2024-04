Mercoledì 17 aprile il secondo Question Time in diretta Facebook con la Giunta di Saronno

Mercoledì 17 aprile alle ore 18 secondo appuntamento con il “Question Time Saronno”, uno spazio di 45 minuti in cui sindaco e assessori saranno in diretta sull’account Facebook ufficiale della città di Saronno per rispondere a domande e curiosità sulla vita amministrativa cittadina.

L’iniziativa è stata lanciata in via sperimentale lo scorso 13 marzo e prevede un appuntamento mensile di confronto con la Giunta comunale. Le domande sono state raccolte all’indirizzo email ufficiostampa@comune.saronno.va.it fino a mercoledì 10 aprile.

“L’appuntamento con questo nuovo spazio di dialogo tra tutta la Giunta e i saronnesi si ripeterà poi ogni mese fino alla pausa estiva, quando un primo bilancio permetterà di valutare l’interesse riscontrato in città e, di conseguenza, l’eventuale ripresa di settembre – scrivono dall’amministrazione comunale -. Il Question Time rappresenta una tradizione consolidata di numerose Assemblee Elettive sia nazionali che internazionali e normalmente si svolge tra parlamentari o consiglieri e Giunte o Ministri”.