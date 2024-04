Mercoledì torna la pioggia, allerta meteo per l’alto varesotto

Il sole di questo martedì si prenderà già una pausa mercoledì. Per il 3 aprile è infatti previsto il transito sulla Lombardia di una nuova perturbazione che scaricherà altra acqua su terreni già saturi e che per questo farà scattare una nuova allerta meteo nell’area dell’alto varesotto.

“Una veloce perturbazione atlantica attraverserà nella giornata l’Italia settentrionale da Ovest verso Est -si legge nel bollettino della Protezione Civile-. Sulla regione previste nelle prime ore deboli precipitazioni su Alpi, Prealpi e Appennino, in estensione all’alta pianura occidentale dove potranno risultare localmente a carattere convettivo” generando quindi “isolati rovesci di pioggia al più moderati o deboli temporali”.

Poi “tra le ore centrali ed il pomeriggio brevi e isolati rovesci di pioggia potranno interessate anche le zone di pianura centro-occidentali, altrove rapido miglioramento partendo da Nord. I fenomeni temporaleschi risulteranno ovunque deboli o al più di moderata intensità, e tenderanno ad esaurirsi entro il pomeriggio sui settori prealpini occidentali ed entro sera sulle zone di pianura centro-occidentali. Venti moderati meridionali, con rinforzi al mattino nell’Oltrepò Pavese ma in generale attenuazione nel pomeriggio”.

Alla luce anche della situazione delle ultime giornate nella zona dei laghi e delle Prealpi varesine a partire dalle 6 del mattino di mercoledì sarà quindi in vigore un’allerta meteo gialla (cioè criticità ordinaria) per il rischio idrogeologico e viene confermata ad oltranza quella per il rischio idraulico, sempre di livello giallo.

La pioggia degli ultimi giorni ha causato parecchi problemi nel Varesotto: il Lago Maggiore è cresciuto di oltre un metro in meno di tre giorni (LEGGI QUI), a Luino una voragine si è aperta nel terreno (LEGGI QUI), sul Lago Ceresio raffiche a 90 chilometri all’ora hanno affondato almeno 4 barche (LEGGI QUI) e a Gavirate è crollato un tratto della passerella in legno sul Lago di Varese (LEGGI QUI).