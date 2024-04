Mondi Lontani, a Villa Mirabello Giulio Calegari “Tra archeologia africana e incertezze”

L’incontro propone, attraverso alcuni casi tratti dall’esperienza sul campo, in Eritrea, una nuova via metodologica e interpretativa delle espressioni e delle manifestazioni artistiche preistoriche

Venerdì 19 aprile alle ore 18.15 a Villa Mirabello proseguono le conferenze legate alla mostra in corso a Villa Mirabello “Incontri di mondi lontani. Dai viaggi di esplorazione di fine Ottocento alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni”.

Sarà la volta di Giulio Calegari del Museo Civico di Storia Naturale di Milano con “Aperture all’immaginario: tra archeologia africana e incertezze” con l’intervento musicale di Francesco Marelli, scultore e musicista. Giulio Calegari, autore di numerose pubblicazioni, conferenze e performances, ha diretto, dal 1983, tutte le spedizioni archeologiche del Centro Studi Archeologia Africana e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

L’incontro propone, attraverso alcuni casi tratti dall’esperienza sul campo, in Eritrea, una nuova via metodologica e interpretativa delle espressioni e delle manifestazioni artistiche preistoriche. L’approccio tiene conto delle tracce “immateriali” del passato, ascoltando anche il racconto degli abitanti del luogo e quello che ci rivelano i più modesti reperti, che sanno di fumo, di cibo, di terra. Documenti che al pari dell’arte rivelano, di un lontano passato senza memoria scritta, le tracce di quella “archeologia della bellezza” che si cela nell’immenso giacimento della nostra quotidianità, per giungere sino a noi e forse confondersi con la musica.