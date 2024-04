Mondiale Endurance, si corre a Imola. Rovera punta al podio con la Ferrari tra le Gran Turismo

Dopo l’avvio in Qatar, il Mondiale Endurance di automobilismo arriva in Europa e lo fa con la tappa italiana del 2024, posizionata sulla pista di Imola a causa dei lavori in corso a Monza che aveva ospitato il FIA WEC negli anni precedenti.

Le “operazioni” sul tracciato in provincia di Bologna prendono il via quest’oggi, venerdì 19, con due turni di prove libere; le qualifiche e la Hyperpole delle due classi sono posizionate al sabato mentre il semaforo verde si accenderà alle 13 di domenica 21 aprile. La gara è una “6 Ore” con la bandiera a scacchi che verrà sventolata alle 19.

Le attenzioni maggiori degli appassionati varesini sono ovviamente puntate sulla prestazione di Alessio Rovera. Il pilota della Ferrari sarà al volante della 296 di categoria LMGT3 contraddistinta dal numero 55, in squadra con il gentleman francese François Heriau e con il giovane statunitense Simon Mann, mandati in pista dal team piacentino AF Corse, quello tradizionalmente più vicino al Cavallino Rampante.

L’obiettivo di Rovera e compagni è senza dubbio quello di migliorare il discreto settimo posto fatto segnare nella “1.812 Chilometri del Qatar” nella quale, va ricordato, il giro più veloce della corsa è stato fatto segnare proprio da Rovera che ora vuole “sfruttare” la gara di casa per puntare al podio. Alessio è arrivato a Imola dopo la vittoria di classe colta a Barcellona nella ELMS con un prototipo (e quindi non con una vettura Gran Turismo).

«Non vedo l’ora di gareggiare a Imola a oltre un mese e mezzo dal Qatar. In Italia mi aspetto una prova per certi aspetti simile a quella di Lusail e mi aspetto le Ferrari competitive. Il nostro obiettivo è di salire sul podio ma il sogno è di regalare una vittoria ai nostri tifosi. Imola mi piace moltissimo: ho gareggiato nelle varie categorie italiane e conosco bene la pista. Per questo sono certo che la 6 Ore sarà una corsa spettacolare».

Senza dubbio la “6 Ore” vive un’attesa speciale per la Ferrari nella classe regina con le Hypercar del Cavallino Rampante intenzionate a migliorare i risultati dell’esordio in Qatar, dove la migliore vettura di Maranello è stata quella “clienti” (la #83) di Kubica, Shwartzman e Ye. Al via anche le Lamborghini e la Isotta Fraschini, anche se sarà da verificare l’impatto del rinnovato BoP che l’organizzazione ha messo a punto per Imola.