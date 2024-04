Mondiale WEC, Rovera sfiora il podio a Imola e firma un altro giro veloce

Quarto posto, miglior piazzamento tra le Ferrari e giro più veloce della gara. Non è stato un weekend banale quello di Alessio Rovera che ha disputato la tappa italiana del FIA WEC (il mondiale endurance) cogliendo un risultato importante, anche se in fondo al bilancio rimane anche un po’ di dispiacere per un podio – che era l’obiettivo della vigilia – mancato per poco.

Il “ferrarista di Varese” non ha nulla da rimproverarsi: schierato per terzo dal team Vista AF Corse, Rovera ha ricevuto il volante con la Ferrari 296 numero 55 in settima posizione ed è stato autore dell’ennesima rimonta a suon di sorpassi, sino al quarto posto finale. E, per l’appunto, a una tornata da 1.42.257, crono che nessun altro concorrente è riuscito a realizzare tra le vetture Gran Turismo.

La gara di Imola è stata però caratterizzata dall’arrivo della pioggia, una condizione che ha “tradito” la Ferrari tra le Hypercar (la classe regina) con le “Rosse” che stavano comandando la gara ma hanno ritardato il cambio gomme favorendo il sorpasso di Toyota e Porsche. Tra le GT la Ferrari #55 aveva iniziato la gara con il francese Heriau per poi passare all’americano Mann. Rovera ha iniziato con le gomme da pioggia, poi è passato alle slick quando la pista ha iniziato ad asciugarsi trovando così il miglior feeling con la 296 ma il divario con la Porsche #92 (terza) era troppo ampio per essere colmato.

La classe GT3 ha visto quindi una doppietta delle BMW del Team WRT: vittoria per la #31 di Leung, Gelael e Farfus davanti alla #46 di Al Harthy, Martin e di Valentino Rossi, tra i più invocati dal pubblico di Imola. Terza per l’appunto la Porsche del team Manthey con Malykhin, Sturm e Bachler che comanda la classifica generale con 54 punti. Rovera, Heriau e Mann sono sesti dopo due gare a quota 21.

«Quando sono entrato in pista sapevo bene in quale posizione fossi ma non si comprendevano bene i vari distacchi e non è stato facile rimontare – spiega Rovera – Ho rimontato quanto possibile ma non siamo riusciti ad andare oltre al quarto posto. Forse avremmo potuto rischiare un po’ di più con la strategia, mantenendo le slick, in ogni caso il potenziale era alto e questo è l’aspetto positivo del weekend di Imola insieme al fatto che Heriau in gara ha tenuto un buon ritmo».

Come accennato invece, Imola è stata beffarda per le Ferrari in Hypercar: i box di Toyota e Porsche hanno letto meglio l’arrivo della pioggia mentre le vetture del Cavallino Rampante hanno atteso troppo tempo per cambiare le gomme e sono passate dal comandare all’inseguire. Vittoria giapponese con la #7 (Kobayashi, Conwey, De Vries) davanti alle due tedesche del team Penske (seconda la #6 di Estre, Lotterer, Vanthoor, terza la #5 di Campbell, Christensen, Makowiecki). Ferrari quarta grazie a uno straordinario stint finale di Antonio Fuoco con la #50 condivisa con Molina e Nielsen.

Prossimo appuntamento con il FIA WEC in Belgio, con la “6 Ore di Spa” prevista per l’11 maggio, terza tappa del circus iridato dell’endurance. Poi a giugno si andrà a Le Mans. Prima di Spa però Rovera tornerà a gareggiare sui prototipi nella “4 Ore di Le Castellet” il 5 maggio nella ELMS, serie in cui ha appena colto la vittoria a Barcellona.