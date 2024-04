Mountain Bike e turismo: il campo di Due Cossani diventa il “DumenzPark”

Il panorama della mountain bike locale accoglie un nuovo arrivato: il “DumenzPark”, un’area pensata per diventare un’attrazione tanto per gli appassionati di tutte le età quanto per il turismo locale. L’inaugurazione di questo spazio, situato nel campo di Due Cossani di Dumenza (via Carlo Poeiro), è prevista per domenica 21 aprile, a partire dalle 13.

Il progetto nasce dalla fervida passione di Davide Cardillo, Emanuele Brancher, Leonardo e Lorenzo Usigli, insieme ad altri collaboratori che, con il sostegno dell’amministrazione comunale, hanno dato vita a questo ambizioso progetto.

All’interno del bike park, accessibile tramite un processo di tesseramento per garantire sicurezza ed assicurazione, gli amanti della mountain bike troveranno una vasta gamma di strutture e percorsi progettati per offrire esperienze indimenticabili nel mondo dell’MTB Gravity. Dalla pump track e l’SMB slope style, alla sezione MTB dirt jumping con atterraggio in resina, tutto è stato pensato per consentire agli utenti di apprendere, allenarsi e migliorare le proprie abilità in totale sicurezza.

L’area è dotata di spogliatoi, una rimessa bici, un’officina e un ufficio per le iscrizioni e la gestione delle attività. Lo staff ha inoltre riqualificato uno spazio dedicato al bar, dove sarà possibile godersi le esibizioni e trascorrere piacevoli pomeriggi e serate all’insegna dell’allegria e del divertimento.

PROGRAMMA INAUGURAZIONE

Ore 13.00 apertura

Ore 14.00 presentazione

Ore 15.00 taglio del nastro e buffet

Ore 16.00 Freestyle Show

Dalle 17.00 Riding libero fino a chiusura (Necessari certificato medico – anche non agonistico – e carta di identitià)