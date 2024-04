Mr. Oz racconta l’Odissea all’Auditorium di Maccagno e chiude Bim Bum Bam

La fantasia di Mr.Oz chiude la stagione 2023-2024 di Bim Bum Bam, la storica rassegna di Teatro ragazzi a ingresso gratuito curata da Progetto Zattera Teatro e finanziata dal Comune di Maccagno.

L’appuntamento per grandi e piccini è per sabato 7 aprile alle ore ore 16:15 all’Auditorium di Maccagno dovre andrà in scena lo spettacolo Odissea dell’attore e regista Mario Villani, della Compagnia del Draghetto di Teramo, in cui il suo personaggio, Mr Oz, racconterà storie senza tempo, ispirate all’epica degli antichi greci.

Mister Oz è un cantastorie, un po’ matto e un po’ magico, che gira il mondo con la sua valigia colorata piena di libri, racconti, pupazzi, oggetti misteriosi.

In questa “puntata” delle sue storie narra al pubblico di bambini e famiglie le vicende di Ulisse e del suo lungo viaggio, meraviglioso e pericoloso, per tornare a casa, a Itaca.

Quante ne ha viste, Ulisse, dalle sue molte imbarcazioni, in lungo e in largo per il mar Mediterraneo: maghe incantatrici, tempeste, giganti famelici, mostri e sirene.

Mister Oz racconta tutto a modo suo, coinvolgendo i bambini ed il pubblico con giochi, indovinelli, magie, sfide e molte risate.