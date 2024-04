Musica e arte nella natura, torna il programma di eventi culturali nelle aree protette tra Ticino e Lago Maggiore

L’ente di gestione delle aree protette Ticino e Lago Maggiore propone anche quest’anno un ricco programma culturale con una serie di appuntamenti che animeranno nei prossimi mesi parchi e riserve in gestione all’ente.

Mostre fotografiche, passeggiate, laboratori artistici, presentazione di libri, convegni e anche concerti.

Prosegue infatti la rassegna musicale “Le stagioni del Parco” che vedrà coinvolte in questa seconda edizione le aree della Riserva naturale della Bessa, del Monte Mesma, del Parco delle Lame del Sesia con un concerto di musica classica nella sede dell’Ente ad Albano Vercellese e l’ appuntamento fisso del concerto di Natale nella prestigiosa Villa Picchetta di Cameri (No).

Anche quest’anno tanti appuntamenti di vario tipo ma con un filo comune: raccontare e far vivere le aree protette in gestione all’ente: «Le aree protette in gestione sono luoghi unici ricchi di biodiversità – dice la presidente dell’ente Erika Vallera – Valorizzarle attraverso eventi culturali è un modo per aprirle ad una fruizione diversa, culturalmente stimolante, capace di coinvolgere un pubblico ampio da far diventare un fruitore attento e responsabile. Lo slogan scelto “Ascoltare e conoscere la natura” racconta proprio l’obiettivo di stimolare l’ascolto, l’attenzione e il rispetto della natura e dei luoghi visitati, ricordando che conoscere è il primo passo per proteggere”.

Il calendario dettagliato con tutte le date e i luoghi degli eventi viene diffuso attraverso una brochure la cui grafica è stata realizzata a cura del Servizio civile universale ufficio promozione ed è scaricabile cliccando qui, oppure dal sito internet e disponibile nelle sedi dell’ente.

(Nella foto i Lagoni di Mercurago)