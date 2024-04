Nel ricordo di tre grandi giornalisti riprende il concorso “Il corto letterario e l’illustrazione”

Riprende il concorso “Il Corto letterario e l’illustrazione”, organizzato dal Cavedio in collaborazione con Varesenews e la sponsorizzazione di Fito Consult. Tre sezioni (narrativa, giornalismo e vignette) ispirate a tre grandi giornalisti: Gaspare Morgione, Pier Fausto Vedani e Maniglio Botti. Un tris di assi che ha segnato l’epoca d’oro del quotidiano “La Prealpina” di cui Vedani e Morgione furono anche condirettori.

Autentici fuoriclasse della parola scritta e della vignetta, “allevarono” una pattuglia di giovani cronisti tra cui c’era anche Botti che nel quotidiano di via Tamagno trascorse quarant’anni della sua vita professionale caratterizzata da una passione straordinaria per le canzonette, di cui fu un esperto in campo nazionale.

L’appuntamento con l’undicesima edizione del concorso è dunque per sabato 13 aprile nel salone di Varesecorsi (piazza Motta, 4, Varese) inizio alle ore 14 con l’apertura con mostra di libri. Si proseguirà alle ore 15 con la presentazione Antologia dei selezionati; alle ore 15.30 Tema “Da una lacrima sul viso”; ore 16.15 tema “Ci vuole un seme per fare l’albero”; ore 17 Tema “È una storia vera che non mi dà pace”.

Ore 17.45 tema “Giornalismo” (Articoli e vignette: la pandemia prima e dopo, conflitto russo-ucraino, conflitto israelo-palestinese); ore 18.30 aperitivo offerto dalla casa Letture di racconti dei partecipanti al concorso.

Nell’arco del pomeriggio sono previsti interventi degli sponsor, mostra di vignette proiettate su schermo, intervalli con musica dal vivo. Informativa sulla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica alla quale è destinata la vendita dell’antologia dei partecipanti. A tutti i presenti partecipanti al Concorso in omaggio il libro I cinque sensi sono sei, edizioni Il cavedio.