Nicolò Virginio lascia la Openjobmetis e raggiunge Shahid in A2 alla Juvi

La Pallacanestro Varese si separa – momentaneamente – da Nicolò Virginio. L’ala di Besozzo, classe 2003, cresciuto nel vivaio biancorosso, concluderà la stagione agonistica a Cremona, sponda JuVi, ovvero il club di Serie A2 nel quale ritroverà l’americano Vinnie Shahid.

Dal punto di vista formale, quella tra Virginio e la Openjobmetis è una risoluzione consensuale del contratto in essere ma – fa sapere la società biancorossa – il giocatore tornerà a disposizione del club del presidente Bulgheroni al termine del periodo trascorso a Cremona, quindi presumibilmente da fine giugno.

La Ferraroni Juvi, realtà storica del basket cremonese (la Vanoli di Serie A, invece, è di fatto espressione della provincia provenendo da Soresina) è allenata da Luca Bechi ed era alla ricerca di un lungo italiano dopo aver rilasciato l’ex azzurro Daniele Magro, approdato nel frattempo a Forlì.

Per Virginio quindi si apre l’opportunità di giocare con maggiore continuità – seppure per poche partite – visto che in Serie A ha avuto poco spazio (17 punti in 9 presenze: 1,9 punti in 4,4 minuti di impiego medio). L’arrivo in biancorosso dell’americano Michael Gilmore ha tolto ogni possibile spazio nel roster di Bialaszewski e – è opinione comune – alla JuVi “Nick” avrà modo di fare un’esperienza più solida.