Non basta un ottimo Legnano per battere la Varesina: 1-1

Tanti rimpianti per il Legnano, che mette in campo un’ottima prestazione contro una delle migliori formazioni del girone, ma riesce a portare a casa un solo punto. Finisce infatti 1-1 tra Legnano e Varesina che si danno battaglia dal primo all’ultimo minuto ma riescono solamente a dividersi la posta in palio, non avvicinandosi ai rispettivi obiettivi ai poli opposti della classifica. I lilla salgono a quota 35 punti, rimanendo però al 17° posto a -6 dalla zona salvezza diretta, rimanendo invischiato in una fastidiosa posizione che perlomeno garantirebbe i playout. La prossima settimana, i ragazzi di Zattarin andranno a fare visita al Villa Valle ottava forza del girone, in una sfida che si preannuncia ancora una volta infuocata. La Varesina invece sale a quota 61, resta agganciata alla zona playoff ma vede le altre squadre allungare, con il Caldiero che supera la Castellanzese e si riprende la vetta, sorpassando il Piacenza bloccato sullo 0-0 dalla Clivense. I successi di Pro Palazzolo e Desenzano creano invece un vuoto tra le prime e le inseguitrici, Varesina compresa.

PRIMO TEMPO

Pronti, via e il Legnano sblocca subito la partita: siamo solo al 4’ minuto, infatti, quando Malagò lascia partire un mancino insidioso dalla distanza che beffa un non impeccabile Basti. Il goal moltiplica le energie dei lilla che sfiorano il raddoppio pochi giri d’orologio più tardi con un destro di Staffa che finisce a centimetri dal primo palo su una splendida imbucata di tacco di Bardelloni. I ragazzi di Zattarin sono indemoniati, arrivano per primi su ogni pallone e si rendono pericolosi praticamente ogni volta che riescono a puntare la difesa avversaria. Tanti anche gli errori degli ospiti, che al 20’ rischiano nuovamente di capitolare, lasciando un pallone vagante in area di rigore su cui si avventa Staffa, che scheggia la traversa con un destro potente.

Il Legnano continua a tenere le redini del gioco, non concedendo nulla alla Varesina, costretta invece a ribattere i continui attacchi lilla. Poco dopo la mezz’ora, è ancora una volta Staffa ad andare vicino al 2-0, stavolta con un pallonetto delizioso dal limite dell’area che per poco non sorprende Basti. Qualche minuto dopo è Bardelloni a provarci con un destro indirizzato sul secondo palo, ma la conclusione termina di qualche metro alla destra del bersaglio. Al 44’ finalmente la Varesina si presenta dalle parti di Mazzi, con Gasparri e che trova un bel varco per entrare in area e calciare, trovando però l’eroica respinta di Bagatini in scivolata a ribattere il suo tentativo. Il grande ex di giornata è molto più pericoloso nell’azione successiva, quando la sua mezza rovesciata costringe Mazzi al super intervento. Al portiere lilla risponde il collega avversario, che sul ribaltamento di fronte alza in corner il destro da distanza siderale di Marchetti. Si tratta dell’ultima emozione di un primo tempo molto ben giocato dal Legnano, che va al riposo meritatamente in vantaggio.

SECONDO TEMPO

Primo pallone della ripresa e subito panico totale nell’area del Legnano, con Mazzi che, disturbato dal sole, valuta male un lancio lungo da centrocampo e per poco non regala il pallone del pareggio a Manicone sotto porta. I lilla rispondono subito da corner con il colpo di testa tentato da Becchi, ma il pallone finisce fuori. Col passare dei minuti, gli ospiti prendono il dominio territoriale del gioco, ma faticano a rendersi pericolosi, sempre ben arginati dalla retroguardia lilla. La prima vera occasione per la Varesina arriva solamente al 75’, quando Gasparri scambia con un compagno e si libera al tiro, spedendo la sfera poco sopra la traversa. L’appuntamento con il goal per gli ospiti è solamente rinviato di qualche minuto e arriva al 79’: cross apparentemente innocuo dalla sinistra che sorprende clamorosamente Silvestre, che si fa anticipare da Ciuffo che impatta il pallone in maniera sporca spedendolo all’angolino alla destra di Mazzi.

I lilla provano a reagire e si costruiscono una buona chance all’83’ con una bella combinazione dell’area che libera Bardelloni in zona interessante, ma il suo tiro viene respinto da un difensore avversario. All’89’ è la Varesina ad avere il match point con Polenghi, ma Mazzi è strepitoso in uscita e salva i suoi. Nei minuti di recupero è invece il Legnano a sfiorare il goal vittoria con Picchi, ma il suo colpo di testa da ottima posizione termina alto. Si tratta dell’ultima emozione di una partita ben giocata dal Legnano, che però porta a casa un solo punto che serve a ben poco in classifica.

IL TABELLINO

LEGNANO-VARESINA 1-1

Legnano: Mazzi, Talarico (dall’84’ Picchi), Petrucci, Marchetti (dall’82’ Bingo), Becchi, Bagatini, Staffa, Malagò (dal 65’ Tchetchoua), Esposito (dal 70’ Silvestre), Bardelloni, Annan (dall’82’ De Melo). A disposizione: Ravarelli, Bianchi, Ozawje, Todaj. Allenatore: Zattarin.

Varesina: Basti, Perin (dal 46’ Amoabeng), Grieco, Gasparri, Manicone (dal 60’ Oboe), Orellana, Bigoni (dal 46’ Ciuffo), Gritti, Gatti, Coghetto, Vitale (dal 60’ Sali). A disposizione: Santulli, Polenghi, Carrino, Olivieri, Oboe, Rodolfo Masera. Allenatore: Spilli.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Marcatori: Malagò 4’ (L), Ciuffo 79’ (V).

Ammoniti: Talarico (L), Grieco (V), Ciuffo (V), Bagatini (L).

GIRONE B SERIE D

Arconatese – Folgore Caratese 1-1, CALDIERO – CASTELLANZESE 2-1, Desenzano – Casatese 2-0, Caravaggio – Tritium 3-2, Club Milano – Villa Valle 0-0, Crema – Real Calepina 0-1, LEGNANO – VARESINA 1-1, Piacenza – Clivense 0-0, Ponte San Pietro – Brusaporto 0-1, Pro Palazzolo – Virtus CGB 2-0

CLASSIFICA

Caldiero 68, Piacenza 67, Pro Palazzolo 66, Desenzano 65, VARESINA e ARCONATESE 61, Brusaporto 53, Villa Valle e Folgore Caratese 49, Casatese 48, Clivense 47, Virtus CGB 45, Caravaggio e Club Milano 43, Real Calepina 41, CASTELLANZESE 38, Legnano 35, Tritium 28, Crema 27, Ponte San Pietro 24.