Non ce l’ha fatta il turista francese caduto nel Ceresio a Porlezza per salvare il suo cane

Troppo gravi le condizioni del turista francese recuperato nel Ceresio la mattina del 25 aprile dopo una sommersione che non gli ha lasciato scampo: Uk Pania Chhom, 34 anni, cittadino francese è morto nel tardo pomeriggio di giovedì a Lecco.

L’uomo, come si ricorderà era stato soccorso dai vigili del fuoco anche grazie all’ausilio dell‘elicottero del gruppo volo Malpensa dopo che per riacciuffare il suo cane finito in un torrente è scivolato scomparendo fra le acque.

La zona dove si sono svolti i fatti è alla foce del torrente Cuccio e difatti il corpo sarebbe stato trascinato nel lago prealpino dove la corrente l’ha probabilmente spinto ad una ragguardevole profondità.

Inutili le manovre salvavita e la corsa con l’elicottero all’ospedale di Lecco: l’uomo lascia una compagna e un bimbo di un anno.