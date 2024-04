Non è stato il maggiordomo: a Gazzada Schianno un’escape room in biblioteca

Da lunedì 22 aprile a sabato 15 giugno, la Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, aprirà le porte ad un’emozionante esperienza di gioco e investigazione: “Non è stato il maggiordomo – Un’Escape Room di Delitti Seriali”.

In questa intrigante avventura, i partecipanti si troveranno ad indagare su una serie di omicidi misteriosi, dove l’assassino seriale prende di mira esclusivamente maggiordomi e governanti. Spetta agli investigatori mettere insieme indizi e prove per identificare il colpevole prima che colpisca di nuovo.

L’esperienza è aperta a partecipanti dai 13 anni in su e si svolgerà su prenotazione presso la Biblioteca di Gazzada Schianno. Per prenotare la propria missione investigativa basterà inviare una email a biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it.

La Library Escape è un’attività di logica a squadre, dove i partecipanti lavorano insieme per risolvere enigmi e seguire indizi disseminati tra i libri della biblioteca. Le squadre, composte da 2 a 6 persone, dovranno collaborare rapidamente per avanzare attraverso i vari stadi del gioco e raggiungere la soluzione finale entro il tempo massimo di un’ora.

Questa avventura coinvolgente fa parte del progetto “BiblioLand – 101 cose da fare in biblioteca”, finanziato dalla Fondazione Cariplo, che ha permesso lo sviluppo di 5 percorsi di Library Escape in collaborazione con il game designer Andrea Ruggeri.

Non ci saranno stanze chiuse a chiave; tutto il contesto della biblioteca diventerà il terreno di gioco, con libri misteriosi tra gli scaffali ed enigmi da risolvere.