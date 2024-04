“Non lasciamo morire il Circolo Acli di Caronno Varesino”: un appello alla comunità

“Non lasciamo morire il Circolo Acli di Caronno Varesino”.

È questo l’appello lanciato su Facebook da Annalisa Piotto, presidente del Circolo Acli di Caronno Varesino, che ha chiamato a raccolta la comunità locale.

Fondato nel 1961, il circolo rappresenta un pilastro della vita sociale e culturale di Caronno Varesino, offrendo da decenni un luogo di incontro, scambio culturale, e assistenza alla comunità.

Con una storia che affonda le radici oltre i sessant’anni fa, il Circolo Acli è stato testimone di generazioni che si sono alternate nei suoi spazi, giocando a carte, partecipando a corsi di ginnastica dolce per adulti, organizzati dalle Acli provinciali, e beneficiando dei servizi gratuiti offerti dallo sportello di patronato per i lavoratori e dall’assistenza fiscale su appuntamento.

Oltre a questi servizi il Circolo propone una varietà di attività culturali, gite sociali, tornei di burraco, e corsi di ballo di gruppo, rendendosi un punto di riferimento insostituibile per la comunità locale. Tuttavia, come sottolinea la presidente Piotto, un circolo non può sopravvivere senza il sostegno attivo di volontari e soci che ne animano la vita quotidiana. La partecipazione attiva è vitale per la continuità di questo spazio.

«Il circolo Acli esiste a Caronno da più di 60 anni. Forse per questo diamo per scontato che sia eterno, ma un circolo vive se ci sono volontari che lo gestiscono e Soci che lo frequentano – dice Annalisa Piotto – Abbiamo bisogno di nuove energie che diano il cambio a chi, per ragioni anagrafiche, non ce la fa più Per questo, se qualcuno avesse voglia di capire chi siamo e cosa facciamo e magari avesse un ritaglio di tempo da dedicare all’attività di volontariato nel Circolo, è invitato a venirci a trovare».

Il Circolo Acli di Caronno Varesino (via Giuseppe Garibaldi 7) è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire di più su questa realtà e contribuire al suo futuro. Gli orari di apertura sono martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.30, e la domenica dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30. È un’occasione per riscoprire il valore del volontariato, dell’aggregazione sociale e del sostegno reciproco all’interno della comunità.