“Non scendere”, l’opera ispirata al romanzo-monologo di Baricco al Teatro Soms di Caldana

Insieme a undici personaggi si partirà per una traversata verso l’America. Il testo è tratto da “Novecento”

Sabato 20 aprile (ore 21) al Teatro SOMS di Caldana un gruppo di giovanissimi attori porterà in scena un’opera intitolata “Non scendere”. La compagnia “Cercasi Nome”, nata presso l’oratorio di S. Edoardo di Busto Arsizio, si esibirà in uno spettacolo col patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago.

Il testo è tratto dal fortunato romanzo-monologo di Alessandro Baricco “Novecento”, che la compagnia ha scelto per rivisitarlo, esplorando la curiosità di sapere cosa si nasconde oltre quel mare.

«In questa storia – spiega una nota di regia – salpiamo insieme a undici personaggi in una traversata verso l’America. Ognuno con un obiettivo da perseguire, una propria personalità, una storia diversa da raccontare. Caratteri diversi, a volte contrastanti, si mescolano tra loro per formare un miscuglio eterogeneo tenuto insieme da un unico elemento, la curiosità di sapere cosa si nasconde oltre quell’infinito».

A firmare la regia, Tommaso Leotta e Luca Pileri.