Nona edizione per VaresèSolidale, il 4 maggio la grande cena in piazza per regalare un pasto a chi ha fame

E’ arrivata alla nona edizione “Aggiungi un pasto a Tavola“, la grande cena solidale che regala pasti a chi a fame.

E con loro, è arrivata al nono anno di operatività anche Varesèsolidale, la rete di associazioni del terzo settore attive sul territorio varesino che nell’occasione si uniscono per uno scopo comune. Saranno proprio le tante Associazioni affiliate a Varesèsolidale a dare vita alla 9° edizione dell’evento, ormai un appuntamento tradizionale di sensibilizzazione ai problemi di disagio riguardanti un sempre maggior numero di famiglie e finalizzato più specificamente al sostegno delle istituzioni che, gratuitamente, distribuiscono pasti o aiuti alimentari nella nostra città.

Il ricavato dell’intera iniziativa (Oltre alla cena è prevista anche una lotteria) verrà infatti anche quest’anno devoluto a 5 istituzioni che gratuitamente distribuiscono alimenti a persone bisognose nella città di Varese: più precisamente Associazione Banco Nonsolopane, Associazione Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana, Emporio Solidale, Mensa delle Suore della Riparazione.

L’evento si aprirà con la presenza degli stand delle Associazioni in Corso Matteotti nella giornata di Sabato 4 Maggio: dalle 10 alle 17 molte delle circa 60 associazioni partecipanti saranno “in vetrina” in corso Matteotti per far conoscere le loro modalità di aiuto e i loro obiettivi. «Spesso incontriamo persone che non conoscono queste realtà – spiega don Marco Casale, da sempre uno dei motori dell’iniziativa – questa giornata è dedicata alla conoscenza di queste associazioni. Non solo durante il giorno, ma anche alla cena: alla quale non sono invitati solo quelli che appartengono alle realtà solidali ma anche e soprattutto le persone che hanno sentito parlare di loro o sono curiose di incontrare il mondo della solidarietà a Varese».

La “cena sotto il tendone” è prevista alle 20, e sarà realizzata grazie alla collaborazione dell’Istituto Professionale Alberghiero De Filippi, dei Monelli della Motta e degli Alpini. «Quest’anno la cucina è affidata totalmente all’istituto De Filippi, che in tanti anni ci ha aiutato nel servizio, e a cui nel 2024 abbiamo deciso di affidare anche la cucina – sottolinea Max Laudadio, animatore della serata da sempre – E sarà una cena all’insegna del cibo antispreco, come già abbiamo fatto l’anno scorso, perchè è un concetto che vogliamo ricordare il più possibile».

Le modalità di prenotazione si sono, inoltre, modernizzate: non ci saranno solo dei punti fisici per prenotare il biglietto della cena – quest’anno alla sede della Croce Rossa di via Dunant, dalle 17.30 alle 19 il martedì e il giovedì, e presso le associazioni aderenti – ma c’è anche una modalità on line, su Evenbrite: il link è qui o attraverso il qr code che si trova sui volantini.

L’iniziativa è all’interno del “San Vittore Festival“: «Si inserisce in quello che abbiamo chiamato per la seconda volta “san Vittore festival”, una serie di iniziative di vario genere che si estende per tutta la settimana del patrono della città, che viene ricordato l’8 maggio – spiega il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti – Il programma completo verrà presentato settimana prossima, ma ci fa piacere ricordare che anche un momento importante di carità come la cena solidale è inserita in più grande iniziativa. È bello».

Per chi non può partecipare alla cena, o vuole mettere un tocco in più alla sua partecipazione, c’è anche la “Lotteria di Varese” i cui biglietti verranno distribuiti a partire dal 26 aprile: abbinata all’evento, vede trenta premi prestigiosi il primo dei quali è una vacanza in un resort della Sardegna. L’estrazione dei premi è fissata per il 5 Ottobre alle 17,30 presso il Centro Commerciale Le Corti.

«Questa è una iniziativa che ci consente di mettere insieme le associazioni, il volontariato, il terzo settore, ma che soprattutto è finalizzata alla raccolta fondi per le mense e chi sostiene gli ultimi – ha sottolineato Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali del Comune di Varese – Il mio è un appello ai varesini: partecipate alla cena solidale e anche alla lotteria, perchè in questo modo si finanziano le attività di associazioni e terzo settore importanti per Varese»

L’iniziativa è realizzata grazie a Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Consorzio Centro Commerciale Le Corti.