Notte al liceo per gli studenti del Tosi di Busto tra lezioni di astronomia, cinema e musica

Una notte al liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio, per vivere insieme un’apertura straordinaria dell’istituto scolastico all’insegna della scienza.

È l’esperienza vissuta da più di 200 studentesse e studenti, interessati ad assistere alla lezione di astronomia “Luce dalle stelle” tenuta dal prof. Enrico Rigon in collaborazione con il collega Marco Stellato.

Il prof. Rigon, ex alunno del Liceo Tosi, da qualche anno docente di fisica e matematica nel liceo bustese, ha svolto su più turni una lectio magistralis sulle stelle, le nebulose, spiegandone formazione, origine, trasformazione e morte; ha svelato le cause delle diverse colorazioni degli astri, Sole compreso, specificando il nesso tra fenomeni luminosi e composizione gassosa, diversa colorazione e temperature, avvalendosi di immagini, animazioni ed esperimenti ottici.

Un’ora trascorsa dagli studenti ad ascoltare con interesse e massima attenzione argomenti scientifici di grande importanza e fascino, in compagnia di qualche docente e un gruppo di 10 genitori volontari, membri della neonata Associazione Genitori “SpiriTosi”.

A organizzare il gruppo di genitori è stata la presidente dell’Associazione Genitori Sabina Giannazza, che ha saputo cogliere e sostenere lo spirito d’iniziativa della dirigente Fabiana Ginesi, per la quale il suo ruolo «è al servizio di una scuola che non può essere statica, ma che deve essere in movimento, pronta a crescere e cambiare, coniugando tradizione e innovazione».

La dirigente ha ascoltato il desiderio degli studenti di trascorre del tempo insieme al liceo in orario extracurricolare, abbinando alla convivialità un momento di alta formazione culturale scientifica.

Al termine della lezione del prof. Rigon, infatti, le aule si sono trasformate in sale cinematografiche, per la proiezione di film a tema scienza, astronomia e spazio; a seguire il seminterrato si è trasformato in un’area dance, sulle note della musica di DJ on Demand, per trascorrere del tempo ballando insieme con gioia e spensieratezza. Dormire a terra, con materassino e sacco a pelo non sarà stato un problema dopo una giornata tanto interessante, varia e intensa.

E al risveglio? Colazione offerta dai genitori “SpiriTosi”, per concludere un’esperienza di socializzazione e formazione voluta dalla dirigente, capace di coniugare le esigenze dei giovani studenti con l’esperienza e la solida formazione dei suoi docenti.